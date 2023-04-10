Süleymaniye hamleleriyle Irak – Özkan Yıkıcı

İnsan, bilgi edinmek için haber alması gerekir. Okuyarak öğrenmesi de önemlidir. Bunlar gerçekleşmeyince, elbet bilgisi olmayan viri olur. Haberi olmayan, bilgi edinmeyen birisi de konunun olduğundan da habersiz olur. Habersiz de olunca, nasıl konuşsun. Tedirginlik veya mreak nasıl duyulsun.ülkemiz bu konuda oldukça bağaşıkl

Bu gelişmelerin yanına ilgili ek bilgileri de ekleyince, konu daha kolay anlaşılacaktır. Türkiye seçim sürecine girdi. Erdoğan sıkıda. Son dönemde ısrarla Kürtlere karşı haekat için ABD başta olmak üzere ısrarla izin istiyordu. İzin alamıyordu.Üstelik kürtler de diplomatik alanda bu yörelerde önemli gelişmeleri de gerçekleştirdiler.Oysa bir kürt dış operasyonu iç politikada iyi aparat olacaktı. Hele de kanla ve provaköasyonla gelecek haber oya devşirme ihtimali Türkiyede hep karşılığı olan politik gerçektir.Ayrıca, Kürdistan bölgesinde Barzani Talabani nifus alanı mücadelesi de yeniden krize doğru evrilmeye başlandı. Türkiye Barzaniyi iran ise Türkiye tutumu nedeniyle kendine yaklaşan Talabaniye destek vermeye başladı. ABD ise kendi yandaşları olan Kürtleri en azından siyasal kart olarak elde tutma çabasındadır. Irak yönetimi ise hem bölgesel federal yapıyla olan çelişkileri yanında, bölgeye yerleşmeye çalışan komşu ülkeler tehlikesi sonucu, ülke bütünlüğünü korumaya çalışıyor. Tutum olarak da Türkiyenin Kuzey ıraktan askeri üstelerini çekmesini istiyor. Ama böylesi bir merkezi gücü daha oluşturamadı.

Kısaca, Türkiye seçime gidiyor. Bölge ülkeleriyle sorunları da var. Fakat, dış politikayı iç politikada kulanmayı da ısrarla zorluyor. Bu politik kartın bir yanında konuları konuşturtmama, öte yanında saldırarak ve provakasyonlarla da başarı hikayesi oluşturma ikilemindedir. Oy alma ve içte oluşan sıkıntıyı bir anda muhalefeti de peşinden sürüklemek için dış saldırganlığa oldukça ihdiaçlıdır. Hele bu kart Kürtler olunca Millet itifakı hemen sıraya geçer. Bu yüzden bölgesel karmaşada son Süleymaniye hamleleri bize epey endişe duymamızı yaratmaya yetip artıyor.

ık kazandı. İlgisizlik de eklenince, kültürel nemelazımcılık da damıtılınca, artık gelişmelerden haberdar olma kuralının birçok alanda işlememesi de gayet normal hale gelir.

Dünya olaylarının pek haber yapılmadığı. Bölgesel gelişmelerin ağırlıklı olarak Türkiye merkezli eksene koyulması ve onca Türkiyeleşme yapılanışına karşın orada dahi olan gelişmeleri resmi çıkar işbirlikçiliğe daraltması sonucu, gündeminmnize girmek pek de kolay olmuyor. Dahası, K. Kıbrısta dahi yaşanan gerçekler deyil de resmi seçkiyle de otosansürlenmesi sonucu, konuşulan, yaşanılan birçok olay, konuşulmadan geçişine de koşul sağlanmış oluyor.

Türkiyenin seçim sürecinin koşulları ve bölgesel hamleler de bu pandora kutusuna sokulan gerçekler halinde hala muhavaza edilmeğe devam edilmesi de bundandır.Nitekim son Kuzey ırak Kürdistan bölgesinde son gelişmelerin de burada hiç yankı bulmaması, endişe duyulmamasının da temel nedeni budur. Oluşturulan sis perdesinin braktığı sınırlar içinde sahnemizde dönp oynamaya devam etmeği hala seçki halinde tutuyoruz.

Son dönemde Türkiye ırak cepesinde ve özellikle Kürdistan federal yapısı alanında acayip oyunlar dönüyor. Mahkeme kararlarından tutun,provakasonlara varan pek de iyi gelmeyen sinyaler uçuruyor. Önce uluslararası Tahkim kararı geldi. Kerkük üzerinden ırak yönetiminin izni olmadan Türkiye üzerinden petrolakışı yapılmasının cezası geldi.Türkiye bir anlamda ıraka tazminat ve ceza ödeyecek. İster istemez bir dönem denizdeki gemilerden kaçak petrol alma veya kirli yakıt hikayelerimiz de akla gelmeden edemedi. Konuyla alakalı önceki yazılarımda deyindim.

Son günlerde özellikle Süleymaniye üzerinden ilginç haberler gelmeye başladı. Süleymaniyenin Talaban yanlısı Kürtlerin merkezi olduğunu da ekleyelim. Önce Süleymaniyeden Rohovaya giderken düşürülen iki helikopter bilgisi duyuldu. Onun faturası hala kimseye net olarak çıkarılmadı. Fakat, anlaşıldı ki Kuzey Doğu Suriyedeki PYD ile Süleymaniyedeki Talaban yanlısı kürtler arasında iletişiminden de daha fazla ilişkilerin geliştiği anlaşılıyordu. Bazı kesimler Türkiyeyi suçlarsa da pek de karşılığı net olmadı.

Daha bu konu uyutulmadan, Türkiye Süleymaniye üzerindeki hava lanını kapatığını açıkladı. Bu bir anlamda Rohova ile yolu kesme amaçlı olduğu anlaşılıyordu. Yalnız, unutmayalım ki K. Iraktaki hava koridoru ABD kontrolundadır. Onun için ABD müsaade etmedikçe öyle kolay kolay denetim sağlanamaz.

Daha konunun nedeni anlaşılmadan, bu defa yine Süleymaniyede bir Dron saldırısı duyuldu. Hedefin Kürt lider Mahsumun olduğu da eklendi. Fakat, anlaşıldı ki Mahsuna bir şey olmadı. Ancak ek bilgi düşündürücü: Mahsunun yanında birkaç ABD generali vrdı. İha ise Türkiye üzerinden gönderildi. Bilgiler peşpeşe gelince, bağlantılar da daha kolay kuruldu. Türkiye Mahsunu öldürmek için ateşlerken, ABD hemen uyarır. Uyarı sonrası yeni sinyal ile füze duvara çarptı.