Salzburg neden önemseniyor? – Özkan Yıkıcı

Bazı sosyalist çevrelerde son birkaç gündür, Salzburg kenti konuşuluyor. Umut ifadesiyle birlikte deyrlendiriliyor. Bizim burası pek de alakalı deyildir. Nedeolsa genelde sol kesimler ya yeni işbirlikçilik veya fonlarla donatılan gezilerin neferleri halindedir. Barkaç isdisna durumu ne yazık deyiştirmez. Ancak net olan koltuk alma adına uğraşanların hem Türkiyeye dokunmama hem de içte resmi idolojik çizgilerde dolaşmayı tutum olarak benimsedikleri kesin. aOysa Türkiyedeki bazı sosyalist kesimler dahi Avusturyanın Saslbruk kentindeki son seçimle bazı görüşleri doğrulatması nedeniyle, önemseme çizgisinde moral olarak da ele almaktadırlar. Anlayacağınız: Salzburg kenti, salt Mozartın önemli olması nedeniyle adını duyurtan veya güzel yeşil alanlarıyla deyil, bir de Avusturya Komonist partisinin aldığı seçim sonucuyla da gündemleşti.

Birkaç gün önce Salzburgta yapılan yerel seçimde Avusturya Komonist partisi önemli sayıda belediye vekili çıkardı. Yaklaşık Y.12 oy aldı. Oysa bundan önce ki seçimlerde Y.0.4 oy aldı. Kısa zaman içinde yaklaşık Y.11 üstünde oy artırması ve kat kat üstünde oluşu elbet bir başarı nedeniyle birlikte konuşmak gerekirdi. Hele de genelde Avrupada sol dalganın özellikle sosyalist deyişim çizgisindekilerin gerileme sürecinde olduğu koşulda, oldukça iyi bir nitecedir. Yalnız, sadece Salzburg kentinde deyil, daha önce de ayni bölgedeki başka bir yerleşimin de seçimini Komonist parti kazandıydı. Bununla birlikte iki yıl içinde peşpeşe yerel seçimlerde gelen Komonist partisi gelişmesi elbet incelenmesi ve devamında bazı dersleri de almak gerekir.

Nitekim, Türkiye solu bu konuda seçim süreci de olması nedeniyle hemen seslendirdi. Birgün Gazetesinde iprahım Varlının makalesinde de yerini aldı. Genelde son yıllarda sosyalist kesimin insanları hep oyların heba edilmemesi adına genelikle sosyaldemokratlara ve benzerlerine verirlerdi. Bu nedenle de Sosyalist partielrin oyları da hep hiç denecek düzeyde çıkardı. Hat da sosyalizmi savunan önde gelen lider ve aydınlar merkezi partielrde aday olup, orda sağa ve sermayeye teslim çizgisinde debelenip duruyorlardı. Avusturya örneğini, solun kendini anlatma ve kendilerinin kendilerine oy verdikçe, daha bir yükselme ile alternatif olma ve başarılarını da gösterme şansları da çıkar. Avusturya Komonist partisinin sosyaldemokratlara deyil de kendine hem oy verip hem de çalışmasıykl, şimdilik Kuzey Avusturyada son iki yerdeki hemde Salsburk gibi önemli bir kentde iyi oylar aldılar. Deneme yapma şansları olan bir belediyede de pratikler göstermektedirler.

Konuya daha bir derinine inefcek olursak, Avusturya muhafazakar bir seçmen kitlesine sayip. Üstelik zaman zaman kualisyona dek gelen deyişik iki faşist partisi de var. Hat da bir dönem AB kesimi Avusturyadaki faşist parti liderliğinin hükümetde olması nedeniyle de kararlar alıp bazı tetbirler aldıalr. Böhylesi bir ülkede Komonistlerin oy yükseltmesi, daha pratik örnek gösterme adına belediye de kazanması sonucu, ielrisi için pratiği ile sorgulanacak siyasetle daha da gelişme şansı da oluyor. Hele de sağa teslim olan son dönemli SOsyaldemokratların da oluşturduğu ezilen emek eksenli durunu da deyerlendirme ve örgütlenme konumu da sağlaması muhtemel hale gelebilir.

Ayni dersi burad almak istenirse kolaydır. Çünkü Türkiyedeki eleştirisel yüzleşme bizde de geçerli. Sosyalist olup da durmadan işbirlikçi koltukçular arasında tercih yapmak hep kolaylık oldu. Oylarımız heba olmasın, onlar mı kazansın soruları içinde sıkışıp sonradan hep eleştirilen kesimlere sadece sandık günü oy vererek bir anlamda oylar heba olmasın derken, sistem devam etsine destek verilme durumları hep yaşanıyor. Türkiyede Avusturya konusunun konuşulması, tam da seçim zamanı sosyalist blok ile emek ve özgürlük itifakı durumunda fırsat hale geldi. Çünkü ben bildim bileli brakın oy vermeği CHP için aday olup CHP teslim olup devletçi özünü gizletmede sosyalistler epey rol aldılar. Bunlar sosyalist seçeneksizliklerin önemli kısa zaman prangalarıdır. Adeta beyinlerin kelepçelenip faydalılığına konulmasıdır.

Kısaca, Avusturmadaki Salsbruk seçimi, bakacak olursanız pek de önemli deyil. Hele Avusturya gibi bir ülke gerçeğini de bilirseniz. Unutmayın, bir zamanlar da Ordunun Fatsa sı da böyle idi. Oysa şimdi bu ilçe adı, eski devrimci deneyle, sosyalistlerin neleri başarabileceklerinin de örneği olarak tarihselleştirildi. Ayrıca, hükümet konumunda işler daha zor olurken, yerelde halkla daha kolay iletişim kurma ve örgütlenme koşulları sonucu başarı yaratmak daha kolaydır. Nitekim birçok ülkede devrimci belediyecilik örnekleri oldukça önemlidir. Ozaman, sosyaldemokrat veya öteki işbirlikçilikle oyların fırsatlandırılması yerine, kendi siyasal gücünü gösterme alanında da kulanarak seçenek olma fırsatlarından birini doğru değerlendirmek önemlidir. Son Saslbruk örneği de bu nedenle belirli sosyalist çevrelerde yankı getirdi.