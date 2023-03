YKP olarak kapatılma davasına karşı HDP ile dayanışmamızı açıklıyoruz

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ilgili kapatma davasının ertelenmesi, hazine yardımı konusunda son mahkeme kararını değerlendirdi. Açıklamanın tamamı şöyle:

Türkiye’de uzunca bir süredir tek adam rejimi söz konusudur. Özellikle 2011 referandumu sonrası yargı da önemli ölçüde Kaçak Saraya bağlandı… Türkiye’de her alanda ama özellikle düşünce, ifade, toplanma özgürlükleri alanında günlük insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Tüm bunlara baktığımızda Türkiye’de bir demokrasiden bahsetmenin olanağı yoktur, tanım olarak Türkiye tek adam diktatörlüğü tarafından yönetilmektedir. Ülkedeki her şeyi de kendine bağlamış durumdadır. Yalnızca kendine bağlamadı, onları kendi adına idare edecek yakın çevresinden ya da tarikatlardan kişileri de başlarına atadı. Her gün yeni bir haberi çıkan yolsuzluk, usulsüzlük vakaları artık olağanlaştı. Son depremde çadır ve battaniye satan Kızılay’ın yaptıkları ile durum ne kadar çürümüş olduğunu en derinden yaşayarak hissettik… 8 Mart’ta eylem yapan feminist kadınlara uygulanan polis şiddetine haber beraber tanık olduk! Tüm siyasi kesimlerin, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin üyeleri anti-demokratik gerekçelerle tutuklanmakta, şiddet görmeye de devam etmeketdir.

Böylesi koşullarda son 2 yıldır da HDP’nin kapatma davası sürmektedir. 2023 yılında bir seçim olacağı biline biline mahkemeler HDP kapatma davası tarihini yakın tutarak önemli bir oy oranına sahip HDP tabanını baskı altına almaya çalışmaktadır. 14 Mayıs’ta seçim tarihi ilan edildiği koşullarda HDP davasının 11 Nisan’a ertelenmiş olması tehlikeli bir süreçtir…

Uzun yıllardır başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, binlerce üyesi hapishanelerde olan HDP her şeye rağmen direnmeye devam etmektedir. HDP’li belediyelere kayyum atamanın, tutuklamaların işe yaramadığına inanan Erdoğan diktatörlüğünün HDP’yi kapatma girişimine karşı tüm kesimlerin dayanışmasını yükseltmesi ihtiyacı vardır…

Böylesi koşullarda Yeni Kıbrıs Partisi, tüm kesimleri Erdoğan’ın zorba, anti-demokratik uygulamalarına karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırır…

Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’nin HDP’nin kapatılması karşı aldığı kararları desteklediğini de belirtir, ortaya konacak ortak mücadelede taraf olduğunu beyan eder…

Yeni Kıbrıs Partisi, HDP’ye açılan kapatma davasının geri çekilmesi, tutuklu tüm siyasilerin serbest bırakılması için süren mücadelelere destek verdiğini bir kez daha ortaya koyar, dayanışmasının altını çizer…