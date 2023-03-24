24/03/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 37 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 24/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 24/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 24/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 24/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 24/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 24/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 24/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 24/03/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,250TakipçilerTakip Et110AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 65 Barış Parlan Murat Kanatlı Kıbrıs’ın kuzeyinde dijital TL pilot uygulaması nasıl sonuçlar doğura56:26 64 Kemal Güçveren, Nidai Mesutoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor58:49 63 Alpay Durduran ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor51:22 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin