YKP’nin 15. Kurultayı gerçekleşti

YKP 15. Kurultayı, 25 Şubat, Cumartesi günü, saat 15:00’de KTÖS’te toplandı.

Kurultay Sekreterya üyesi Kemal Güçveren’in konuşması ile açıldı. Devrim ve sosyalizm mücadelesinde hayatını kaybedenlerle ilgili bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştikten sonra Divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı’na Halil Paşa, sekreterliğine Emir Taşçıoğlu ve Gülay Kaşer seçildi. Divanın oluşumundan sonra Divan Başkanı Halil Paşa kısa bir açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra gündemdeki diğer başlıklar ele alındı. YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Sekreterya adına bir konuşma yaptı. Kanatlı konuşmasına başlarken Kurultaya katılan herkese teşekkür etti ve ülke olarak çok zor zamanlardan geçtiğimizi belirtip, her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini ve barışa ve sosyalizme doğru yürüyüşlerinin süreceğini ifade etti. Kanatlı, YKP açısından da zor bir dönem olduğunu, bu süreçte çok değerli üyeleri Salih Coşar, Dr Mustafa Hami, Sezer Kaşer ve Ekrem Mavigözülü’yü kaybettiklerini, anıları önünde saygı ile eğilidiklerini söyledi. Kanatlı, Kurultay’ın zamanından erken toplanmasının nedeninin Siyasal Partiler Yasası’ndan kaynaklanan sorunlar olduğunu 13. Ve 14. Kurultay kesip hesaplarının incelenmesi sırasında Yüksek Mahkeme kararı ve Sayıştay raporları çerçevesinde özellikle bilançolarda düzenlemeler yapıldığını, bunların yeninden Kurultaya onaya sunulması gerekliliği ortaya çıktığını söyledi, yasanın Yüksek Mahkeme tarafından yanlış yorumlanmasından kaynaklanan sorunlara işaret etti. Kanatlı, Siyasal Partiler Yasasının meclis tutanaklarından bölümler sunup yasanın esas amacının siyasal partilerin gelirlerinin denetlenmesi olduğunu, 2015 yılından bugüne birçok seçim yapıldığını bazı partilerin muazzam paralar harcadığını buna rağmen Sayıştay’ın tek bir usulsüzlüğü bugüne kadar henüz tespit ettiklerini duymadıklarını buna rağmen yasada suç olarak bile tanımlanmayan bilanço konusunda YKP’nin defalarca mahkemeye gidip geldiğini de aktardı. Kanatlı ayrıca dünyada ve ülkede yaşanan sorunlara da değindi. Kanatlı, TC’den gelen yeni bir anayasa değişiklik süreci dayatması ile ülkedeki sistemi değiştirme niyetini gördüklerini, buna direnmekte kararlı olduklarını altını çizdi ama yeni sisteme direnirken mevcut statükoyu da savunmayacaklarını, kktc diye bir devletin varlığına inanmamaya devam ettiklerini söyledi, çözümün aciliyetine vurgu yaptı. Kanatlı’nın konuşmasından sonra gündemin diğer maddelerine geçildi.

Parti Meclisi ve Mali Rapor görüşülüp aklanması onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra da tüzük değişiklikleri de oy birliği ile kabül edildi. Dünya ve Ülke gündemine dair konuşmalar bölümünde ise YKP Sekreterya Üyesi Alpay Durduran söz alarak değerlendirmeler yaptı.

Son olarak da Parti Meclisi Üyeleri’nin ve Parti Disiplin Kurulu Üyeleri’nin seçimi gerçekleştirildi.

Yeni Parti Meclisi

Yeni Kıbrıs Partisi Parti Meclisi Üyeleri şu isimlerden oluştu; Ahmet Hıdıroğlu, Alpay Durduran, Celal Devrim Önen, Cevdet Beysoydan, Devran Öztunç, Emir Taşçıoğlu, Enver Ballı, Erdinç Selasiye, Ergün Emiroğulları, Gülay Kaşer, Halil Karapaşaoğlu, Halil Paşa, Hamit Yücel, Hüseyin Ağlamaz, İsmet Özgüren, Kemal Güçveren, Mehmet Karadal, Murat Kanatlı, Rasıh Keskiner.

Parti Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Oğuz Özen, Mustafa Noyan, Engin Ekici, Kemal Aktunç, Serhan Gazioğlu

Parti Disiplin Kurulu daha sonra kendi arasında görev bölümü yaparak 3 asil, 2 yedek üyeyi, belirleyecek.