TC’nin dayatmalarına karşı KTMMOB’nin yanındayız!

Yeni Kıbrıs Partisi yaptığı açıklama ile KTMMOB eylemine destek belirtti. Açıklamanın tamamı şöyle:

YKP olarak altını çizeriz ki, değişiklik önerisi teknik bir ihtiyaçtan ortaya çıkmamıştır, Külliye tartışmalarında hakaret ederek açıklamalar yapan Erhan Arıklı’yı bağıra çağıra yalanlayan bir durumun ifadesidir, yandaş teknik elemanların TC’den dayatılan bazı projelerin buradaki yasal mevzuat ile uyumlu olmadığını gördüklerinden apar topar gündeme gelmiştir. Yani Arıklı’nın dediği gibi “vize istemez canım” demesi ile istenmeyeceği durumun olmadığı, padişahlarının her istediğini, her istediği yere yapamayacaklarını anladıkları için yasa değişikliğini hazırladılar… Tam da TOKİ tartışmaları konuşulmaya başlanmışken gündeme gelmesi de bunu göstermektedir… Yerel yönetim seçimlerindeki, özellikle Karpaz bölgesindeki sonuçları da bu çerçevede okumak gerekmektedir…

Talip Atalay, Tayyip istedi diye müftü yapıldı, sonra hem orda hem burda milletvekili aday adayı oldu, burda daha kullanışlı olacağına karar verilmiş olacak ki, buraya vekil olması uygun görüldü, şimdi de bu değişiklik önerisi altında imzası vardır, kimin talebi ile imzacı olmuştur? Kıbrıslı Türklere yapılacak tüm müdahalelerde YDP’nin tetikçi olması da tesadüf değildir…

KTMMOB Yasasının 39. ve 41. Maddelerine yönelik yapılmak istenen değişiklik önerisini teknik bir tartışmanın ötesinde siyasi bir müdahale olarak gören Yeni Kıbrıs Partisi, KTMMOB tarafından yapılan eylem çağrısını bu çerçevede destekler ve başta YKP üye, sempatizan ve parti dostları olmak üzere herkesi yarın yapılacak eyleme katılmaya çağırır… Hep beraber 31 Ocak, Salı saat 10’da KTMMOB önünde buluşup TC’nin dayatmalarına karşı örgütlerimize sahip çıktığımızı sokakta gösterelim…

YKP, yeniden bir kez daha herkesi talimatla yönetilmeye hayır demeye çağırır…