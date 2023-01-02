Brezilyada yeniden Lula dönemi başlarken – Özkan Yıkıcı

Bugün Brezilyada Lulanın üçüncü dönemi başladı. Büyük törenle ve kürsüde değişik simgeleri içeren insan manzaralarıyla önemli mesajlar verildi. Ayni anda görevi devretmesi gereken faşist Belsanaro çoktan ülkeği terkederek, teslim etme görevini yerine getirmek istemedi. Tabi ki Belsanaro, Amerikaya yolculuğa çıktı. Ayni anda Belsanaro taraftarları genelkurmay başkanlığı önünde darbe çağrısı yapıyorlardı. Barikat kurup, ısrrla Lulanın başkanlığı almasına darbeyle karşılık verilmesini istiyordu. Müdahalelere rağmen Belsanaro taraftarları dağıtılamadı hala. Ama, değişmeyen gerçek, Lula üçüncü kez hem de onca komplolara karşın seçimi alıp Brezilya başkanılığına oturuyordu.****

Geçen yıl boyunca sadece seçim sonuçları değil, seçimlerin yapılıp yapılmaması, seçimlerden sonra Belsanaronun koltuğu devredip devretmeyeceği tartışmalarıyla Brezilya arada bir gündeme girip çıkıyordu. Faşist belsanaronun normal seçimi alma şansı olmadığı belirtildi. Fakat, yine de seçim sonucu ülkenin keskin ayrımı ve faşist yöntemlerle probaganda yapma sonucu yine de ikinci turda çok az oyla bu defa Yargı engelini Belsanaro oyunlarını aşan Lula üçüncü defa başkan seçildi. Yine de Belsanaro ısrarla devretmeme tehtitlerini hep savurdu. Brezilya oligarşisinden ısrarla yardım istedi. Ordudan darbe, Amerikadan müdahale bekledi. Beklediği özellikle ABD desteğ gelmeyince de devretmeme adına ülkeden kaçtı.

Bu tutum alışık şekline geldi. Faşistler her ülkede koltuğu devretme törenlerine dahi katılmamayı artık gelenekselleştirdiler. Hatırlarsanız ülkemizde dahi örneği vardır. Faşist tutumun kültürel genenekseleşmesinin artık kanıtsanması haline dönüşümünü yaşıyoruz. Artık Lula üçüncü kez hem de tüm komplo ve engeleri aşarak koltuğa oturdu. Ancak, parlemento gerçeği, ordunun ondan pek hoşlanmadığı, ABD ise belirli çizgi sınırını çoktan koyduğu kısgaçla da dikkatli davranmak zorunda kendini hissedeceği kesin. Zaten eski yoldaşı Roziyefin nasıl uyduruk gerkçelerle parlemento yoluyla devrilip yargılandığı ve hat da kendine daha önceki seçime katılmama adına uyduruk suç uydurulup hem de tecrit hücresine atıldığı mutlaka akıldadır. Şimdiden Belsanaro yanlıları direk ordundan darbe beklentisinde olduğunu haykurmaktan bıkmıyor. Ama öte yanda Belsanaronun darmadağın yaptığı ülke gerçeği de var. Mutlaka değişim gereklidir. Taraftarları ısrarla değişim diyor. Irkçılığa ve yoksuluğa karşı mücadele edilmesini talep edrek Lulayı seçtiler. Böylesi ip üstünde canbazlık yapma zorunluluğu var.

Lula ayrıca kendinin de seçilmesi için verdiği sözler vardır. Topraksız köylüler gerçeği, Belsanaronun daraltığı eğitimden sağlığa bütçeyi artırarak sosyal politika geliştirme zorunluluğuyla karşı karşıya. Pandemideki yapılanlar ve bir kesimin soy kırım dediği tutumlar da sorgulanması mutlaka dayatılacaktır. Buna karşın, bu kirli politikaları gerçekleştirenler de direneceklerdir. Parlementodaki Lula azınlığını da kulanmaya yelteneceklerdir. Memnu olmayan belli olan ordudan daa medet umacakları kesin. Amerika ise geneldeki Brezilyanın çizgisini dikkatli izleyecek. Amerikadan Çine kayışın olmasından memnun olmayacağı kesin. Brezilya Lula yönetimi ise tek bağımlılık ilişkisini çeşitlendirme ve Latin Amerikanın daha bağımsız davranması adına dikkatli adımlar atmaya yöneleceği de ihtimaldır. Özellikle şimdilik Latin Amerikadaki penbe sosyalizmin hüküemtlerdeki etkinliği bir fırsat olarak deyerlendirilmeye çalışılanacak. Sınıfsal mücadeleleri ile devlet ikilemine dikkatli çizgide kalmaya uğraşacak.

Perudaki Kastilyo canlı pratiği veya Bolivyadaki tarım bakanının biz yönetimdeğiz de toprak sorununu çözmede devrim gerekir açıklaması da beklentilerin sınırını da birilerine hatırlatma adına önemsenmektedir. Brezilyada Lula bu koşullarda iktidara geldi. En azından sağ sol kalmadı diyenlere yaşanan süreç le sol ve sağın hat da Belsanaaro ekseninde faşizmin ne olduğunu herkese hatırlatması gerekir. Lula daha sınıfsal öze inmesini sermaye engelerken, Belsanaro ise bir faşistin iktidarında çevreden kadına, sağlıktan eğitime nasıl yıkım yaratılacağının canlı örneği olarak tarihleştirildi. Bu nedenle Brezilyanın üçüncü dönemli Lulası, şarkılarla birlikte girilirken, bize anlatacağı çok dersler vardır. İzlemeye devam.