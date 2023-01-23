Birkaç gün ile ocak ayında tarih – Özkan Yıkıcı

Ocak ayının yaşadığımız birkaç günü ile yakın tarih dolaşımı gerçekleştirmekle meşkul olacam. Hepsinin özeliği, tarihi önem kadar, hala sorgulanıp yüzleşilmemesidir.****

Önce K. Kıbrısla başlayalım. Fazla geriye gitmeyecem. 22 Ocak günü ozamanki adıyla Afrika gazetesine karşı yapılan linç girişimi tarihselleşti. Siyasal seyircilikle de konu ateşlendirilip nefesi meclis damında aşiret kayı m bayrağı çekilerek sonlandı. Olayın fitilini ise K. KIbrıstan deyil, Türkiyenin Bursa şehrinden direk Erdoğanın haykırışıyla başlatıldığı da kesin. Açıklama gizli deyil net ifade edildi. Ardından K. Kıbrıstaki çevreler bu linç hareketini gerçekleştirdi. Ggeriye kalan önemli bir resim de şu anda sarayda oturan Tatarın da bu eylemcilerle kucaklaşılan resimdir. Bu K. KIbrısta net yaşanan yakın tarih önemli olayıdır. Engel koyan ve linç hareketinin engeleyen polis amirinin başına gelmeyen kalmadı. Yargıdaki durum da malum. İstifa eden dahi oldu.*****

Şimdi Türkiyeye uzanalım: Ocağın 19 Ocak güüne gidelim biraz daha uzun zaman dilimine ulaşacağız. Frank Deenk. Ermeni kimlikli, ö sosyalist aydın ve demokrat gazeteci… Oda sokağın ortasında katledildi. Bir tetikçi yakalandı. Meydanda öfke öylesine büyüktü ki “hepimiz ermeniyiz” sloganı dahi atıldı. Deenk ürkek güvercin misali katledişdi. Birçok olay açığa çıktı. Hala çözümsüzlük orda da devam ediyor.****

Yazıyı yazdığım anki güne gelelim: 23 Ocak. Çoğu bilmez. Eski nesil de çoktan unutu. Ama, türkiyede önemli işçi direnişinin başlangıcı tarihidi. 12 Eylül öncesi son devlet provalarından biriydi. Tarişte işçiler direnişe geçti. Devlet de onlara karşı tüm şiddetini kulandı. Günlerce süren Tariş direnişi tarihe kazıldı. ****

Şimdi son dolaşım gününe gelelim: 24 Ocak. Önemli Türkiye tarihi kararların yıl dönümü. Yirmidört Ocak kararları. Bu ekonomik kararlar bir anlamda ikili anlam içeriyorlardı. Seksen yılı başında alınan kararlr: Neoliberaleşmenin sıçrama eylimiydi. Ayrıca bu kararların uygulanma şansı sivil yönetimde olmadığı için de ayni yıl Türkiyede darbe olacağı da önemli devrimci kesimlerce kesin olarak savunuldu. Nitekim, aylar sonra Eylül ayında 12 günü Türkiyede tıkanıp uygulanamayan Neoliebral planı da uygulayacak bir askeri darbe gerçekleştirildi.

Türkiye için 24 Ocak oldukça önemli tarihtir. O güne dek uygulanan devlet ve sosyal yapı yeniden örgütlenme sürecine sokuldu. İlk defa cumhuriyet kuruldu kurulalı Türkiye böylesi bir dönüşüme uğruyor. Nitekim, birçok çevre günümüz AKP sonucu 12 Eylül darbesiyle gelindiği inancındadır. Bu darbeyi da tetikleyen önemli kararlar da 24 Ocak kararları oldu. Kurumsalaştırlılmak istenen yeni kapitalist ekonomik model normal şartlarda uygulanmadığı için de askeri güçle kurumsallaştırılma sürecine sıçrandı.****

Ayni gün bir de daha yakın dönemde 93 yılında Uğur Mumcunun katline tanık oldu. Mumcu en kritik dönemde, mafyaların siyasetle gidrek saydamlaştığı dönemde katledildi. Çünkü kendisi de gazeteciliğinde bu süreçle ilgili araştırmalar yapıyor ve yayınlıyordu. Bu bilgilendirme sonuçta kendi canına da mal olacak korkunç katliyama uğradı.****

Yukarda özetlediğim birkaç günlük önemli olaylar bugünümüzde de etkileri oldukça fazla yaşanıyor. 24 Ocak kararlarıyla Neolibraleşme, Türkiyeleşen K. Kıbrısta direk Erdoğan çağrısıyla Afrika linç hareketi, mafya siyaset ilişkisindeki araştırmacılığı ile katledilen Uğur Mumcu şimdi Türkiyede mafyaların dünya çapında nasıl cirit atışlarını da görüyoruz.

Dünden günümüze sistemin gelişimindeki önemli taşların yerini ziyaret etmiş gibiyiz. İlginç gelmeyecek durum ise bu konuların hala aydınlatılmamasıdır. Tüm kanıtlara karşın hala meşru olup resmi alanda ççözülmeyen olayn halinde kalmasıdır. Bir anlamda geleceği bildikçe günümüzü, günümüzde de geleceği ararken, geçmişi doğrun bilme denkleminde eksikliklerle hem günümüzü hem de gelecekteki belirsizliklere gömülüp kaldık.

Kısaca, ocak ayından size birkaç tarihi günü kısaca anımsatım. Hepsinin günümüze çöken önemli karanlık yükü vardır. Hala ne olaylar çözümlendi nede yüzleşme oldu. Bu eksikliklerle de bezenen yolarda elbet dikenler, kayaların da olacağı kesin. Bu günleri düşünürken de şimdiki olanları daha kolay anlama olasılığı da kesindir.