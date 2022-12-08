YKP’nin de katılacağı, Avrupa Sol Partisi 7. Kongresi gerçekleşiyor

YKP’nin de gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin 9-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) ev sahipliğinde Viyana’da yapılacak. YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı YKP adına kongreye katılacak…

Avrupa’nın çeşitli yerlerinden yüzlerce delegenin, uluslararası konukların, sendikacıların ve toplumsal hareketler temsilcilerinin katılacağı Avrupa Sol Partisi 7. Kongresi 9 Aralık Cuma günü akşamüzeri başlayacak ve 11 Aralık, Pazar günü sona erecek. Ana sloganı “Barış, ekmek ve güller” olan kongrede gelecek üç yılın yol haritasını da içeren eylem, değerlendirme ve politik dokümanlar karara bağlanacak, birçok konuda önemli kongre kararları alınacak, yeni üye, gözlemci ve partner üyeliklerin onanmasına ve yeni başkan ve Sekretaryaya karar verilecek…

Kongre öncesi son hazırlık ve dökümanların son halini değerlendirmek için Yürütme Kurulu toplantıları da gerçekleşecek…

Kongreye YKP, BKP, AKEL ortak Kıbrıs sorunu ile ilgili bir de karar önerisi sundu, Kongrenin onayına haftasonu sunulacak…

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 8 Aralık’ta adadan ayrılacak ve 12 Aralık’ta adaya dönecek…

Heinz Bierbaum

Avrupa Solu Partisi Başkanı Heinz Bierbaum Kongreye dair “ana amacımızı özetlersek önümüzdeki birkaç yıl için hedefimiz sosyal, ekolojik, demokratik ve barışçıl bir dünya yaratmak” dedi. Bierbaum şöyle devam etti “özellikle iklim değişikliği gibi ekolojik sorunların neden olduğu derin ekonomik, sosyal ve politik çalkantılar ile karşı karşıyayız. Savaşa neden olan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin çok büyük bir ek etkisi oldu. Önce salgın, şimdi savaş; her ikisi de zaten var olan çoklu krizleri şiddetlendiriyor. Zorluklarla mücadele etmek ve herkes için daha iyi bir gelecek inşa etmek için sol, tüm çeşitliliğiyle enternasyonalizmi yeniden keşfetmelidir”

Heinz Bierbaum açıklamasında, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel olgularla mücadelede geleceğe yönelik projelere ve krizlere dayanıklı politikalara ihtiyaç olduğunu da söyledi ve “Avrupa’nın birçok yerinde, yıllarca süren kemer sıkma politikalarının bir sonucu olarak sağa kayma belirginleşiyor ve yıkım getiriyor. Bu şunu gösteriyor: Avrupa’yı istiyorsanız, onu zenginlerden ve şirketlerden almalısınız” diye konuşmasını sonlandırdı…

Martin Schirdewan

Avrupa Parlamentosu Sol Eş Başkanı Martin Schirdewan da açıklamasında “statükonun sürdürülmesi demokrasimizi yok eder” dedi ve devam etti “Avrupa seçimleri öncesinde, sürmekte olan kapitalizm krizine ortak bir stratejik yanıt verebilecek birleşik bir Avrupa Solu’na ihtiyacımız var. Ortak zorluklarla yüzleşmek için daha fazla stratejik entegrasyona ve faaliyetlere ihtiyacımız var”.

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Yeni Kıbrıs Partisi

Basın Bürosu

08/12/22