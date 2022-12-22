22/12/2022 .YeniçağUzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 50 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/12/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,231TakipçilerTakip Et88AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 40 Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeleri konuşuyor59:46 39 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor39:59 38 Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni yayınlanan kitaplarla yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor01:01:05 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin