06/12/2022 .YeniçağUzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 32 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 06/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 06/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 06/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 06/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 06/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 06/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,231TakipçilerTakip Et87AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 36 Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni yayınlanan kitaplarla yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor01:00:57 35 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor47:57 34 Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:27 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin