01/12/2022 .YeniçağUzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 49 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 30/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/11/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,231TakipçilerTakip Et87AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 32 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor58:18 31 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor59:34 30 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor58:30 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin