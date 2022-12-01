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.YeniçağUzun lafın kısası
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32 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
58:18
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31 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
59:34
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30 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
58:30

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