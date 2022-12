Ne ile cebelleştiğini bilmek! – Fikret Başkaya

“Şeyleri adıyla çağırmamak bir yalan söyleme yöntemidir…”

Burjuva siyaseti topluma tuzak kurmaktır. Demokrasinin vazgeçilmezleri sayılan siyasi partiler toplumu kutuplaştırıyor, ‘hasım kaplara’ ayırıyor. Sömürü, yağma ve talan kolaylaşıyor…. Oldum olası Türkiye’de siyaset, bütçenin, hazinenin ve müştereklerin yağmalanmasıyla yol alıyor. Fakat geride kalan 20 yılda iktidar olan Siyasal İslamcı AKP bütün rekorları kırdı… Artık yağmalanmamış, talan edilmemiş hiçbir şey bırakmadılar… Şimdilerde Türkiye ‘ihaleye çıkarılmış’ bir ülke manzarası arz ediyor… Ülkenin her şeyini, varını-yoğunu utanmazca yağmalıyorlar, yerli-yabancı sermayeye peşkeş çekiyorlar… Sermayenin yerlisiyle yabancısı arasında kayda değer bir fark yoktur… Boşuna sermayenin vatanı yoktur denmemiştir… Her gün en çok duyduğumuz kelime ihale değil mi? Velhasıl ülkenin her şeyi satılık…Tabii devlet de artık ‘eski devlet’ değil… Parlamento içi boş kabuk, anayasa yok, hukuk yok, kanun yok, kural yok, ahlak yok, ifade özgürlüğü by-pass edilmiş durumda. Medya büyük ölçüde misyonuna ve varlık nedenine yabancılaştı, bir yalan ve manipülasyon aracına dönüştü… Oysa, gazeteci namussuz olamaz, namussuzsa gazeteci değildir… Değer ölçüsü sahneden çekildi… Tüm kurumlar çökertildi… Velhasıl tam bir sürdürülemezlik tablosu…

Siyasal İslamcı AKP yıkmasını iyi bilir de yapmasını bilmez. Zira, Siyasal İslamcıların bir toplum projesi yoktur. Yönetme özürlüdürler… Yalan, hile, ikiyüzlülük bahsinde kimse onlarla yarışamaz… Dünyayı anlamaktan acizdirler. İleriye değil, geriye bakarlar… Yüzleri geriye, karanlığa dönüktür… Özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin, bilimin, sanatın, kadınların, insanlığın ürettiği ilerici kültürün iflah olmaz düşmanıdırlar… Ne demek istediğimi görmek için Afganistan’a bakmak yeter…

Bakanlıklar, bir bütün olarak devlet bürokrasisi, yargı, eğitim kurumları tarikatlar, cemaatler tarafından kuşatılmış durumda. Fakat Osman Tiftikçi’nin dediği gibi en büyük tarikat Diyanet İşleri Başkanlığı… Hem devletin göbeğinde Diyanet İşleri Başkanlığı diye devasa bir kurum olacak ve hem de laiklikten söz edilecek… Kelimelerin, kavramların bir içeriği olması gerekmiyor mu? İnsanlardan alınan vergilerle bir mezhebin finanse edildiği rejim ‘laik’ tanımını hak eder mi? Laiklik dinin hiçbir siyasi işlev görmemesini, devletin (siyasetin) de din alanına burnunu sokmamasını varsayar. Aksi halde laiklikten söz edilemez… Yazık ki, her duyduğuna inanmak gibi iflah olmaz bir saplantı geçerli…

AKP Türkiye’yi bir İslam Emirliği’ne dönüştürmek istiyor… Uygarlık ve insanlık düşmanı Suudi Arabistan’a, Katar’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Afganistan’a özeniyor… Yüzünü o tarafa çevirmiş durumda… Eğer oralardakiler gibi bir rejim kurabilirlerse, ilelebet iktidarda kalacaklarını düşünüyorlar… Bu çöküş tablosundan ‘müesses nizamın muhalefetiyle’ çıkılamaz… Yeni bir siyaset tarzına ihtiyaç var. Başta işçi sınıfı olmak üzere, bu ülkenin ezilen ve sömürülen geniş emekçi sınıflarının sürece aktif müdahalesi olmadan şeylerin seyrini değiştirmek mümkün olmaz… Artık siyaseti burjuva politikacılarına ihale edilmiş bir ‘uzmanlık konusu’ olmaktan çıkarıp, herkesin işi, şeyi yapma zamanı geldi. Fakat, Kürt sorununu demokratik bir çözüme kavuşturup gündemden düşürmeden hiçbir sorun çözülemez. Zira Kürt sorunu sadece insanî veçhesi olan bir sorun değil. Ülke kaynaklarının savaşa, silaha değil, toplumsal refah için harcanması gerekiyor.

İçine hapsolduğumuz çöküş tablosundan çıkmak, insanca yaşanabilir bir toplumsal düzen kurmak radikal çözümleri gerektiriyor. Bu amaçla: