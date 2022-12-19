Katar’da kazanan Arjantin takımı oldu – Özkan Yıkıcı

Karpaz semasından Lefkoşaya geldim. Bir günlük gezintim bana iyi geldi. Aklımda hafta başından başlayan ve Lefkeden Karpaza yani Yalusaya varan dolaşmam sonrası yerel seçim havalı makale oluşturma hedefim vardı. Fakat, eve gelip oturunca ve televizyonu karıştırıp izlerken de internet de makale okuma moduna girdim. Bir de baktım Dünya kupasının son maçı başladı. Fransa Arjantin oynuyordu. Aklımda dolan makale birden başka güne ertletirilip, sonuna gelinen Dunya futbol şanpiyonası hakında sıcağı sıcağına birşeyler karalama geldi. Öyle olunca de televizyonda maç, ben ayrıca internetde günün önemli makaleleri okuyarak, yeni konumuma hemen ikili duyarlılıklarla uyuma geçtim. Sonunda maç sonlandı. Berabere bitmesi nedeniyle uzatıldı, uzatmada da yine Fransa son anda atığı gol ile penaltilere iş kaldı. Artık bir turnuvanın kaçınılmaz şanpiyonu belirlenecek ve yeni birinin gerçekleşmesine dek dünya şanpiyonu da ortaya çıkacaktı. Öyle de oldu. Fransa iki kez yakaladığı Arjantini, yeniden penaltilerde bu defa yakalayamayıp 4 2 yenilerek şanpiyon Arjantin oldu. Katar tartışmalı ve sgandalarla başlayan süreci, şanpiyon Arjantin olarak noktaladı. Geriye artık brakılanların külerinden oluşacak tartışmalarla devam edeceği de kesin. Çünkü, turnuvada değil de oluş şekli, insan hakları ve Katar düzeyindeki yapılanlar hepsi sorguya mutlaka takılmaya devam edilecektir. Öyle ki bunu besleyecek birçok yan mavzeme de her an gerçekleşmeye de hazırdır. Siyasal rüşvetlerin, baskıların ve sermaye oyunlarının merkezi Katar artık dağarcığına futbolu da katarak, Nasıl Katar sorularının içine koydu.****

Katardaki futbol turnuvasi bir başka olarak başladı. Daha oylamada rüşvetler aldı başını gidiyordu. Hemen bunun üstüne sos gibi konulan mevsimsel değişim de eklendi. Yazları yapılan ve sezonların sonunda gerçekleştirilen dünya futbol şanpiyonası, Katarın özellikleri nedeniyle yazın yapılması oldukça güçtü. Nitekim, ilklerin biri daha gerçekleşip, turnuva hem de liklerin sezon ortasında kışın Kasım ayının ortasından başlanmasına karar alındı. Bu dahi Katarın sermaye gücüyle neleri yapacağının spor alanındaki yansıyışıdır. Ayrıca, ülkenin küçük olması veya sporla alakasının pek duyulmaması da öteki handikaplardı. Katarlı emirler bu durumu adeta kulanacaklarını ifade etmekten de çekinmediler. Katar ulusu yaratma aracı olarak dünya futbol turnuvasıyla katarcılığı geliştirme kültürünü istediklerini imkar etmediler. Seyirci konusunu ise adeta turnuva başlarken nasıl seyirci taşıyıp, ötellerde yatırıp seyirci yaptıklarına da tanık olduk. Pakistanlı, Bangladeşli, Sirilankalı, Hindistanlı ve sayre ülkelerden kendi ekonomik güçelriyle de seyirci taşıdılar. Çünkü tüm Katarlıları toplasanız sdatlar doldurulamayacak düzeydeydi. Bir de aksilik, konulan dini dayatmalı yasaklar da konu edilse de güçlü sermaye bunu örtü. Berber Salimin zamanında Lefkoşada berberlik dükanında kendine söylenen sözleri bedolirolarla örteceği ve kimsenin görmeyeceki idiya konusu aklıma geldi!

Yetmedi: turnuvada Katar nasıl yapacak sorularla meraklar giderilmeğe çalışılırken, yapılanışta kimine göre Altıbinbeşyüz insanın ölmesi de önemli insan hak ihlaliydi. Bazıları bu rakamı onbirbine dek getiriyordu. Tüm bu tartışmalar adeta futbol düdüğü çalınınca unuturuldu. Unuturulamayan bir ülke şanpiyon Arjantindi. Arjantin yargısının eski başkan ve şimdiki senato başkanı ve başkan yardımcısı Kişnerin ceza alması, Arjantin sokaklarında ikili seslerin de yükselmesine neden oldu. Ama, Arjantin ilerlerken, Katar turnuvada bazı ilkleri de futbol tarihine yazdırtı. Japonyanın Almanyayı yenmesi veua Sudielri Arjantini ilkmaçta devirmesi epey yankı buldu. Arjantin kendini toparladı da Almanya elendi. Bu arada çeyrek final ile Jpaponya da önemli hamle ile Asya ayağından ses getirdi. Afrikanın Fası ise peşpeşe hem de eski sömürge efendilerini eleyip yarı finale çıkması da Katar Turnuvasının en önemli sürprizi oldu. Birden Fas dünya kamuoyuna girdi. Herkes Fası konuşurken, Fas takımı ve seyircisi de siyasetin unuturmaya çalıştığı kendi yönetiminin de göz ardı yaptığı Filistin bayraklarını salayarak önemli siyasal mesaj da verdiler.

Sonuçta, final geldi ve girişte özetlediğim sonuçla penaltı atışlarıyla Arjantin şanpiyon oldu. Mesi onca uğraştan sonra futbolunun son anında kendi milli takımıyla da şanpiyonluğu yaşayarak her alanki sevinçlerine birini daha katıverdi. Böylelikle tartışmalar sgandalarla başlayan Katar turnuvasi ilk önemli sonucuyla Arjantini şanpiyon yaptı. Peki: amaçlanan Katarcılık ulusulcılığı gerçekleştirildi mi? Bunu çok sonralarda anlayacağız. Ama, futbol turnuvasıyla ulusçuluk pek olmadığı kesin. Kesin olan, Katarın sermaye gücüyle sgandalar yaratmaya devam edeceğidir.