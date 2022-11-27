27/11/2022 .YeniçağUzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 26 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/11/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,233TakipçilerTakip Et87AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 30 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor58:30 29 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor59:34 28 Tutku Behzat, Halil Karapaşaoğlu, Tanem Behzat ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:00:04 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin