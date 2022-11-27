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.YeniçağUzun lafın kısası
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30 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
58:30
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29 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
59:34
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28 Tutku Behzat, Halil Karapaşaoğlu, Tanem Behzat ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:00:04

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"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin