02/11/2022 .YeniçağUzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 53 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/11/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,231TakipçilerTakip Et86AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 23 Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeleri konuşuyor01:00:09 22 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor01:00:01 21 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı sosyal ve siyasal gelişmeleri konuşuyor59:16 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin