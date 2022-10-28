YKP: Toplumsal muhalefetin etkin kılması için siyasal ortamın zorunlu kıldığı geniş çaplı ortak mücadele zeminlerinde bir araya gelinmesine ihtiyaç var

YKP Parti Meclisi son toplantısında Sekreteryayı yerel yönetimlerde izlenecek yol haritasının belirlenmesi için yetkilendirmişti.

YKP Sekreteryası olarak bir süredir, genel üye toplantılarımızla ve çeşitli siyasi yapılarla gayri resmi görüşmeler yaparak süreci bir noktaya getirdik…

YKP Sekreteryası olarak Kıbrıs sorununun federal çerçevede çözümü talep edenlerin, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğünü destekleyenlerin, anti-militaristlerlerin ve emekten yana olanların, toplumsal muhalefetin etkin kılması için siyasal ortamın zorunlu kıldığı geniş çaplı ortak mücadele zeminlerinde bir araya gelinmesine ihtiyaç olduğunun altını bir kez daha çizeriz…

Hayatın her alanında mücadele edecek böylesi ortak mücadele zeminleri için yerel seçimlerin de bir çalışma alanı olduğunun da tespitini yeniden yaparız.

YKP Sekreteryası olarak gelinen aşamayı değerlendirdiğimizde, YKP’nin yetkili organlarının dahil olmadığı süreçlerde ilan edilen belediye başkanlıklarının merkezi bir karar ile desteklenmesi mümkün olmadığına karar verdik. YKP için yürütmede taraf olmak demek, kişilere destek olmaktan daha fazla önemli olan, siyasal içeriğe taraf olmaktır. Bugüne kadar ilan edilen adaylıklarda yalnızca kişilerin isimlerini basından duyduğumuz koşullarda, siyasal karar üretmemiz mümkün değildir. YKP’nin yetkili organlarının daha önce aldığı karar bugün de geçerlidir, bölgelerin kendi kararlarını üretmesi mümkündür, bölgeler kendi iradeleri ile yerellerdeki somut koşulların somut tahlilini yapıp kendi kararlarını üretme hakları elbette vardır.

Yasama yani Belediye Meclisi üyelikleri konusunda da bölge örgütlerimiz kendi çalışmasını yapabilir ama ayni zamanda yukardaki ilkelerin hayata geçirilmesi, toplumsal muhalefetin etkin kılınması için daha geniş bir ittifak koşullarının değerlendirilmesi için YKP Sekreteryası olarak Ankara’nın dayatmalarına karşı, yerinden yönetim, katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçirmek için, başka bir yerel yönetim mümkün anlayışı ile yan yana gelebilecek ortak aday listeleri için TDP-TKP başta olmak üzere siyasi partilere resmi ziyaretler yapma kararı da aldık…

YKP Sekreteryası olarak yerel yönetim seçimleri konusunda tüm süreci hızlı şekilde tamamlayıp, nihai karar için yetkili organlarının onayına sunacağımızı da kamuoyuna açıklarız…

Yeni Kıbrıs Partisi

Sekreteryası

28/10/22