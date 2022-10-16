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.YeniçağUzun lafın kısası
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15 Halil Paşa ve Murat Kanatlı siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri konuşuyor
01:00:26
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14 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
59:45
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13 Tutku Behzat, Tanem Behzat, Serdal Salihoğulları ve Murat Kanatlı gençlik ve göç sorunları konuş
55:46

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