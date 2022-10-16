16/10/2022 .YeniçağUzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 23 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 15/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 11/10/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,227TakipçilerTakip Et84AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 15 Halil Paşa ve Murat Kanatlı siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri konuşuyor01:00:26 14 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor59:45 13 Tutku Behzat, Tanem Behzat, Serdal Salihoğulları ve Murat Kanatlı gençlik ve göç sorunları konuş55:46 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin