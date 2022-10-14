Mesargalı – Halil Karapaşaoğlu

Zulüm avuçlarımda yuvarlanır
Avuçlarım toprağı sevemez
İçlerinde yaralar büyür
Ölüler toprağın üzerinde yürür
Memleket…
Canım memleket…
Ölülere emanet!
Aman aman
Aman da aman!
Altında ne kadar varsa
Bir o kadar da üstünde vardır
Benim insanlarım ölürkana da yaşarkana da gayıptır
Bir su akar karanlığa
Sarıla sarıla arşınlar
Boynum ıslanır
Telaşım sudan kaçtığımdandır
Helak olmuşum
Ter düşmez olmuş
Üşümez olmuş galemler tarlada
Su yok!
Çatlak çatlak yüreğim
Kurak dudaklarım
Dudaklarım sevişmez
Ben Mesargalıyım
Mesargalılar suyla öpüşmeyi bilmez!
Aman aman
Aman da aman!
Boynuma sarılan bu yılandan!
Su! Su! Bu su!
O su mu Anadolu’dan akan?
Sarıla sarıla boynumu arşınlayan
Ben Mesargalıyım
Mesargalılar suyla öpüşmeyi bilmez!
Dudaklarım suyla sevişmez
Çatlak çatlak dudaklarım
Hade bre sen da!
Tasını darağını topla
Ağır ağır
Ben Mesargalıyım
Mesargalılar suyla öpüşmeyi bilmez!
Hade bre sen da!