Mesargalı – Halil Karapaşaoğlu

Zulüm avuçlarımda yuvarlanır

Avuçlarım toprağı sevemez

İçlerinde yaralar büyür

Ölüler toprağın üzerinde yürür

Memleket…

Canım memleket…

Ölülere emanet!

Aman aman

Aman da aman!

Altında ne kadar varsa

Bir o kadar da üstünde vardır

Benim insanlarım ölürkana da yaşarkana da gayıptır

Bir su akar karanlığa

Sarıla sarıla arşınlar

Boynum ıslanır

Telaşım sudan kaçtığımdandır

Helak olmuşum

Ter düşmez olmuş

Üşümez olmuş galemler tarlada

Su yok!

Çatlak çatlak yüreğim

Kurak dudaklarım

Dudaklarım sevişmez

Ben Mesargalıyım

Mesargalılar suyla öpüşmeyi bilmez!

Aman aman

Aman da aman!

Boynuma sarılan bu yılandan!

Su! Su! Bu su!

O su mu Anadolu’dan akan?

Sarıla sarıla boynumu arşınlayan

Ben Mesargalıyım

Mesargalılar suyla öpüşmeyi bilmez!

Dudaklarım suyla sevişmez

Çatlak çatlak dudaklarım

Hade bre sen da!

Tasını darağını topla

Ağır ağır

Ben Mesargalıyım

Mesargalılar suyla öpüşmeyi bilmez!

Hade bre sen da!