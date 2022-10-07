Kim kimi talimatla yönetiyor – Nidai Mesutoğlu

“Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez” Bu sözleri tabii ki Tatar için söylemedi.

Peki kim , kime söyledi?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un girişimiyle Prag’daki Avrupa Siyasi Topluluğu’na katılan Erdoğan, Anastasiadis’e söylemiş.

Toplantıya katılan devlet temsilcileri ile çekilen hatıra fotoğrafında Erdoğan ve Anastasiadis de vardı. Hani şu “Kıbrıs Cumhuriyeti yoktur “ dedikleri devletin Cumhurbaşkanı Anastasiadis.

Erdoğan ile ayaküstü üç beş kelam etmiş. Hatta Erdoğan ile görüşmek için araya birilerini de koymuş.

ABD’nin büyük Ortadoğu projesinin eş balkanı olduğunda kendisi talimat almamış mı? Erdoğan’ın en yakınlarından olan AKP üyesi Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Türkiye’nin güvenliği ve NATO” adlı konferansta şöyle demişti:

“Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik”

Bu olaydan sonra Ethem sancak Partisinden ihraç edildi.

AKP’nin kuruluş çalışmaları sırasında Erdoğan ve Gül ABD’ye yaptıkları ziyaretlerde ABD yönetiminde üst düzey kişilerle neler konuştuğunu tahmin etmek zor olmasa gerek.

Belki Erdoğan’ın deyişi ile “talimat” almadı ama yapılması gerekenler konusunda tavsiyeler almıştır. Bu tavsiyelere uyduğu sürece de ABD yönetimi tarafından desteklenmiştir.

Biden yönetimi döneminde Erdoğan rejimi arsında gerginlik devam ediyor.

Türkiye’nin gerek NATO içinde İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği konundaki tavrı gerekse Rusya’ya uygulanan ambargo konusundaki tutumu nedeniyle ilişkilerde soğukluk yaşanıyor.

Erdoğan son dönemde hem ekonomik, hem de dış politikada kendi doğruları ile hareket etmektedir. Özellikle bir ekonomist olarak uygulamaya çalıştığı teorisi ne yazık ki doğruluğunun kanıtlanması için olumlu bir görüntü sağlamamıştır.

Erdoğan, imzaladığı birçok kararname ile istediğini yapan bir lider konumundadır. Bu özelliğini KKTC’nin içişlerine karışarak göstermektedir. Seçimlerde hangi adayın desteklenmesi gerektiğine, kimin başbakan, cumhurbaşkanı olacağına karar vermektedir.

Hatırlayalım:

KKTC’de yasal olmayan Kuran Kursu için Yüksek mahkemenin aldığı kararı beğenmediğini şu sözler ile açıklamıştır:” “Bizim kabul etmemiz mümkün değil” Bu konuda Anayasa Mahkemesi’ni ima ederek sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Tavır değişti değişti, değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs’ta inanç özgürlüğü noktasında oradaki yavrulamızın Kur’an eğitimi noktasında, onların eğitimine engel teşkil edecek adımlar atılmasına asla müsamaha edemeyiz.”

İşte Erdoğan’ın verdiği talimatlardan akılda kalan çarpıcı biri. İyi ki yargımız siyasilerimiz gibi davranıp bu talimatı yerine getirmemişler ve yargı bağımsızlığı konusunda onurlu bir duruş sergilemişlerdir.

Türkiye’nin hedefindeki yargı sistemimiz için zor günler başlamıştır. Erdoğan bunun için Metin Feyzioğlu’nu Lefkoşa’ya elçi olarak atamıştır.

Feyzioğlu aldığı talimatların gereğini yapmaya çalışacak. Biz yurtseverlere düşen görev de talimatla yönetilmeye dur demektir.