Ayşe’nin tatili bitmeden Barış Gücü’nün misafirliği bitmez – Nidai Mesutoğlu

Atanmışın atanmışı Ertuğruloğlu Serdar Denktaş’ı bile çileden çıkardı:” Şu anda, Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişleri kapatmaya hevesli bir siyasi anlayış mevcut…” dedi. Bunu söylerken de Dışişleri makamındaki kişiyi kastettiği söyleniyor.

Türkiye Dışişleri bakanlığının bir diplomatı gibi hareket eden Ertuğruoğlu bu topluma bu güne kadar ne verdi. Türkçülük ve Türkiye’ye yaranmada politikası ile Kıbrıslı Türklerin bu mandıra düzeninde yaşamaya mahkum olmalarını en çok isteyen kendisidir.

Şimdi de Erdoğan’ın BM Genel kurulunda yaptığı “KKTC’yi tanıyın” çağrısını bahane ederek sözüm ona BM’ye yaptırım uygulamaya çalışıyor. Türkiye’nin emirlerini yerine getirmekten başka bir işi olmayan Ertuğruloğlu biraz tarih okusa iyi eder.

Hatırlatmalıyım ki BM’nin burada asker bulundurması Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihinde 186 No’lu kararıyladır. Bu karar alınmadan önce Türkiye, Birleşik Krallık, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin görüşleri de alınmıştı. Dolayısıyla karara Türkiye’nin de onayı vardı çünkü itiraz etmedi.

Zamanın Başbakanı İsmet İnönü bunun Türklerin korunması açısından önemli olduğunu belirten bir de mektubu vardır.

Erdoğan’ın Güvenlik Konseyi’ne meydan okumasına sebep olan “KKTC’yi tanıyın” çağrısı aslında havada kalmaktadır. BM Güvenlik Konseyi’nin 18 Kasım 1983 ‘de aldığı 541 NO’lı kararı KKTC’nin tanınmamasını istemektedir.

Şimdi Erdoğan istedi veya Ertuğruloğlu’nun canı çekti diye bu kararın değişmesi gerekir. Değişmediği sürece ne tanınma olur ne de BM sizi devlet olarak muhatap kabul eder.

Türkiye BM askerlerinin Kıbrıs’ın kuzeyinden çekilmesi konusunda bir açıklama yapamaz. Bunu yaptığı anda 186 No’lu karar kendisine hatırlatılır.

Bu gerçek ortada dururken bu görevi Ertuğruloğlu’na verdiler. O da çağrıda bulunarak: “ Misafirlik bitti “ diyerek Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan BM askeri kamplarının boşaltılmasını isteyecekmiş.

Türkiye’nin bu sıkışık döneminde hangi akılla böyle meydan okumaya kalktığı bilinmez. Bunun yaptırımları öncelikle Türkiye’ye gelecek. Bir taraftan Halk Bakası davası, kara para aklamada gri listede, Rusya ile olan ilişkileri varken şimdi de BM GK’ne meydan okumanın sonuçlarını Ertuğruloğlu hesaplayamamıştır. O kendisine verilen görevi yapmakla Erdoğan rejiminin gözüne girmeyi hedeflemektedir.

Ayşe tatile çıktı ve hâlâ evine dönmedi. O, misafirliğe devam ederken BM Barış Gücü’nün ’ evine dönmesini istemek biraz haksızlık olmuyor mu?