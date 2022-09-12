Seçimle lider olunmaz. toplumun saygısını kazanarak lider olunur Nidai Mesutoğlu

Ne kadar anlatmaya çalışsak üç maymunu oynayanlar hâlâ inatla bu oyuna devam ediyorlar. Ana muhalefet partisi de buna dahil. Sağ cenah zaten bildiğiniz gibi. “Anavatan anavatan” diyerek statükonun yılmaz savunucularıdırlar. Malı da böylece götürürler.

Dün apar topar yapılan UBP kurultayı yapıldı. Kurultay’a nasıl bir haftada gidildi? Böyle bir kurultaya dünya tarihinde var mı bilemem ama bunu gördük.

Kurultaya öncesi süreci hatırlarsak bunun Türkiye’deki Erdoğan rejiminin görev verdiği Fuat Oktay’a verildiğini görürüz. Fuat Oktay kimin başbakan, kimin bakan, kimin koalisyon ortağı olacağına karar vericidir.

Erdoğan rejimi Mustafa Akıncı tek başına karar almaya kalkınca üzeri çizildi. Buradaki yandaşları ile itibarsızlaştırma kampanyası başlattı. Yerine uygun gördükleri Ersin Tatar’a görev verildi. Seçilmesi için gereken yapıldı ve seçtirildi. Ardından Kıbrıs Sorununun çözümüne en büyük engeli ortaya koydular: “İki devletli çözüm” modelini sanki Tatar’ın stratejisiymiş gibi ortaya attılar.. Bunun ne BM ne de Kıbrıs Cumhuriyete tarafından kabul edileceğini biliyorlardı.

Ersin Tatar toplumlar arası görüşmelerinde cumhurbaşkanı olarak kabul edilmez. Eşitlik ilkesi sebebiyle iki görüşmeciye Toplum Lideri sıfatı uygun bulunmuştur.

Öncelikle siyaset tarihte lider olmak seçimle olmaz. Lider, toplumun en kötü durumunda ortaya çıkarak doğru yönlendirmelerle istenilen hedefe ulaştırandır. Bu nedenle lider kendini yaratır ve toplumda sevgi ve saygı görür. Bu anlamda Ersin Tatar bir lider olamaz. Zaten liderlik özelliklerine sahip biri de değil.

Lider toplumun tümünü kucaklar ve toplum çıkarlarının yolunu açan kişidir. Toplumun bir kesimini temsil ederek, diğer kesimini ötekileştiren kişi lider değildir. Oysa UBP kurultayında en bir UBP’li gibi davranması onun lider olmadığını Türkiye’nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi kendine vazife edinmiş kişidir.

Ersin Tatar hareket, konuşma ve sosyal medya paylaşımlarında kendisine yapılan eleştirileri bir hakaret olarak algılamaktadır. Oysa bu makamlarda oturanların hoşgörü seviyesi normal insanlardan daha yukarlarda olmalı. Eleştirileri olgunlukla karşılamalı.

Türkiye’deki Erdoğan, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle birçok insanı dava etmiş ve mahkum ettirmiştir. Ersin Tatar kendine rol model olarak seçmesi onu yüceltmez. Ancak kötü bir kopyacısı yapar. Kıbrıslı Türkler arasında saygınlığını ortadan kaldırır.