New York’ta kimler tatil yapabilir? – Nidai Mesutoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM’nin 77. Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gidecek. Bu genel kurula BM üyesi olan 193 ülkenin temsilcileri katılacak.

Ağırlıklı olarak Ukrayna – Rusya savaşı, İklim Krizi ve Covid 19’un etkileri gündeme damgasını vuracak.

Ülke diplomatları bu ortamda ikili görüşmeler de yaparak özel konularda görüş alışverişi yapma şansı elde edecekler.

Kıbrıs Cumhuriyeti temsilcisi olarak gidecek ve orada bir de konuşma yapacak. Beklentiler içinde BM genel Sekreteri Guteres’le de görüşmesi var.

Ersin Tatar bu genel kurula davetli değil. Bunun sebebi gayet açık. BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre KKTC tanınması istenmeyen bir devlet. Dolayısı ile BM üyesi de değil. Buna rağmen TC Dışişleri heyeti arasında olacak ve bu şekilde toplantıyı izleme şansı elde edecek.

Türkiye Dışişlerinin himayesinde olunca doğal olarak değişik ülke temsilcileri ile karşı karşıya gelecek. Bu anı fotoğraflayacak olan Anadolu Ajansı hemen Haber geçecek.:” KKTC Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’nin tanıtım için görüşmeler yapıyor” Buna belki Türkiye’deki bazı çevreler inanır ama eminim ki Kıbrıslı Türkler sadece tebessüm ederler.

New-York öncesi Tatar Meclisteki milletvekillerine bilgi vermek için genel kurula katılıp konuşma da yapacakmış. Söyleyecekleri pek incir çekirdeğini dolduracak gibi değil. Azerbaycan’da öldürülen askerlere başsağlığını mutlaka dileyecek. Anavatan Türkiye’ye şükranlarını sunacak. Gideceği New – York görüşmelerinde “İki devletli çözüm” modelini için destek isteyeceğini de anlatacak.

Bütün bunların dışında bol bol hamaset, Kıbrıslı Türklerin refah seviyelerini artırmak için çalışacaklarını, hükümet iel uyumlu olduklarını da söylemeden geçemeyecek. Bu uyumluluk UBP genel Kurulunda fotoğraflara yansımış olsa da hatırlatmakta yarar var diye düşünecek.

Tabii ki söylemeyecekleri de var. Heyette kimler yer alacak? Bu amaçla kaç bin dolar harcırah ödeneceği, örtülü ödenekten olduğu için açıklamayacak. Kimlerle görüşme yapacağını, BM genel sekreteri ile görüşüp görüşmeyeceğini söyleyemeyecek çünkü o da bilemez.

Bize de düşen Tatar’a iyi tatiller dilemek düşer. Bu zamanda New-York’ta tatil yapmak her babayiğidin harcı değil.

Geldiğinde isteyeceğiz: Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun bize gördüklerinizi anlatınız.