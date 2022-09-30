Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy

Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

yazarın tüm yazıları -->
Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
55 kişi tarafından okundu

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

1-Tolga Atakan “Elektrik faturasını görünce bir bardak soğuk su içtim”

  1. Fatura çok geldi,
  2. Ben hükümette olsam bu zamlar olmazdı,
  3. Hiç aklıma gelmezdi bu konuda da soğuk su içeceğim,
  4. Artık soğuk su da bize haram,
  5. Bu yaz sıcağında soğuk su kaynar su haline geldi,

 

2- Tatar “Deniz yolu il seyahat da bir alternatiftir”

  1. Uçak fiyatları pahalı geldiyse feribot var,
  2. Ben da usandım uçak, helikoptere binmekten biraz da deniz havası alayım
  3. Deniz yolunu da beğenmezseniz yüzerek seyahat da edebilirsiniz
  4. İstedim ki protokolü deniz kıyısına da dizeyim görsünler varlığımı,
  5. Hani Türkiye’ye gidemezdim, gördünüz hem de Toroslardan…

 

3- Çavuşoğlu “Öğretmenlerimizin haklarına dokunmayacağım”

  1. Emir geldi ama ben idare edip haklara dokunmayacağım,
  2. Öğretmenlere verilmeyen hakları vereceğim,
  3. Öğretmenlerin bilinmeyen haklarına dokunacağım,
  4. Ben aslında Hak korumak için yetkiliyim,
  5. Bugüne kadar bize çok şey emredildiydi, geçiştireceyik bunu da.

4- Sertoğlu “Bizimle artık dalga geçmekten vazgeçin”

  1. Cumhurbaşkanlığı bizimle dalga geçiyor,
  2. Bu idarenin tümü bizimle dalga geçiyor,
  3. Tepkimizi yumuşatmak için sporla ilgili göstermelik toplantı yapıyorlar,
  4. Tatar Konya’nın yolunu biliyor ama bizim federasyonun yolunu unuttu,
  5. KKTC forever miş!

5- Özersay “Erenköy mücahitlerinden özür dileyin”

  1. Erenköy mücahitlerine hakaret edildi,
  2. Bu hükümet özür dilemeyi bilmez,
  3. Özür dilemek de büyüklüktür,
  4. Özür dilemediklerine göre yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorlar,
  5. Zaten özür dileyemezler çünkü kabahatları büyük,

6- Zorlu “Biz tanrı dağlarında kürşattık”

  • Biz tanrı dağlarında yiğittik,
  • Biz Kıbrıslı değiliz,
  • Biz Beşparmak dağlarında yiğitliğimizi gösteremiyoruz,
  • Biz Toros dağarında da olmayı beceremedik,
  • Bazıları Trodos dağlarında olmayı tercih ediyor,

7 – Erhürman “Her eleştiri yapanı şerefsizlikle suçlayan bir dil”

  1. Tatar eleştiri kabul etmiyor,
  2. Bu dilin kendini sert gösterdiğini sanıyor ama aldanıyor,
  3. Bu dil Kıbrıslıya yakışmaz,
  4. Bu dili kullanan Kıbrıslı olamaz,
  5. Camiye giden birisi bu dili kullanamaz,

 

8 -Sertoğlu “Bayrağın ve Türkiye’nin arkasına sığınmaktan vazgeçin”

  1. Her kabahatı bayrağın arkasına sığınarak örtmeyin,
  2. Bayrak başarısızlıkların örtüsü oldu,
  3. Vatan millet edebiyatını bırakın,
  4. Gerçekleri bayrağın arkasına saklanmakla örtemezsiniz,
  5. Bayrağın ve Türkiye’nin arkasına saklanmakla kimseyi aldatamazsınız
Önceki İçerikUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
Sonraki İçerikUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Yazarın tüm yazıları

5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,225TakipçilerTakip Et
82AboneAbone Ol

"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

YKP basın açıklamaları

Devamını Göster