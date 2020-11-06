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Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

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Uzun lafın kısası
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YKP basın açıklamaları

İsyanımız fetihçi zihniyete

manşet YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası, Pazar günü gerçekleşecek seçimlerin ikinci turu için Şubat 2020’deki YKP Parti Meclisi kararı çerçevesi süreci değerlendirip, şu tespitler yapar: Olağanüstü koşullardan...
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Tayyip Erdoğan, elini Kıbrıs’tan çek!

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretaryası, son siyasal gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle: Türkiye’yi yönetenler çok uzun zamandır Kıbrıs’ın kuzeyinin idare edilmesine müdahale etmektedirler, 1970’lerde elçilerin bakanlar kurulu toplantılara katıldığı...
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İstirdat savaş nedenidir, savaşa hayır, yaşasın barış!

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası'nın 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle yayınladığı açıklama şöyle: Bugün bölgemiz savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli...
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Hukuksuzluğa karşı direniş her yerde

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretaryası mahkemelerde süren davaları değerlendirdi. Açıklama şöyle: YKP dahil birçok örgüt, kurum kuruluş COVID-19 başladığında yasaların uygulanmasını talep etti, UBP-HP hükümeti ise yasadışılığı normalleştirip...
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Yarınki eyleme katılım çağrısı yaparız

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi, yaptığı açıklama ile güneyde çalışan emekçilerin yarın düzenleyeceği eyleme destek belirtti. Açıklama şöyle: YKP olarak, Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçüktür söylemini kurulduğu günden...
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Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
Bizimle iletişime geç: ykp@ykp.org.cy