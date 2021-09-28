Aylardır Asyanın Kıbrıs ironik gerçeklerinin dolaşımını izliyoruz. Bir bebeğin hayata bağlanma mücadelesini acıyla takip etmekten üzülüyorum. Normalde sağlık konusu olunca bunun ilk ççözüm merkezi o ülkenin sağlık kurumuyla başlar ve onun yönlendirici yolunda ilerler. Oysa bebek Asyanın ayları dolduran dolu ve hüzün yaşamı bizdeki neyazık ki yeniden gerçeklerimizin acıtan tarafına dokunmaktan geri kalmıyor. Bir bebek hayata bağlanması gerekir. Bunu da normal koşullarda o ülkenin sağlık makamları izleyip sağlamaya çalışması gerekir. Ama, bizde hiç de böyle olmadı. Duyarlı kesimler kanpanyalar yapar. Parayı toplamaya çalışırlar. Deyişik yöntemelerle duyarlılık sağlanmaya uğraşılır Ayları geçirir. Ama tek kıpırtı makamlardan gelmiyor. Üstelik baş makamcı bütçeden yaptığı katgıyı kendi adına yapmış gibi de raklamlaştırma pişkinliğini gerçekleştirdi. Ama, Asya bebek çırpınıyor. Aylesi her yolu deniyordu. Türkiye yolluna düşüp çare aramaya devam ediyor. O süreçte bizim sağlık makamında başka işlerin kokuları yükseliyordu. Zaten baş makamcı oraya gelmeden önceki makamındaki Jet sgandalıyla görevden alınması dahi unuturuldu. Tıpkı kendi eski makamında yaşatığı Jet sgandalı gibi. Yasa dışı şeklinde Pandemi döneminde adaya girişin simgesidir Jet Sgandalı. Bu defa oturduğu sağlık makamında ayni haberlerin olmaması da sürprizdi.

Asya bebek hayatta tutunmaya uğraşırken, Türkiye yoluna düşerken, özellikle yapılan yatışdırıcı merkezi açıklamaların hemen sonra yalan çıkması döngüsünde devam ederken: makamdan da kendine normal konular yayılmaya devam ediyorsdu. B.E. sazcılarının sahte pisiyar testi duyuldu. Üstelik polis gözetiminde konserin yapılması dahi engelenmeme devamlılığı ile…. Yetmedi, Adapas kart sgandalı ise sahte aşı olayının da haberi yayıldı. Devamı de geliyordu. Hizmet satın alma adına hem de makamdan birielrinin şirketine virlen kurumdu. Bunu gerçekleştiren eksende neler çıkmaya başladı neler. Bu arada klasik fısıltı ama net şekilde yayılan haberler ise bu konunun kapatılması veya özelikle bazı kesimlere dokunmama tutumu olduğu da belirtiliniyordu. Nitekim konu giderek gündemden kaldırtılma peşinde. Bazı kesimelrin net bilgilerle gündemi tutma çabası olmasa, olay çoktan unutturulacaktı. Tıpkı Jet sgandalı gibi… Düşünün, normal dayrenin yapması gerekn işi siz o makanda çalışan birinin şirketine hizmet satınalma adına eriyorsunuz, etrafındakilerin izlenmesi ise sizi çok genel merkezlere ve hamasetin ortasına dek taşıma tehlikesi de mevcutken, konu adeta dondurulmaya çalışılınıyor. Sağlık makamcısı ise tıs dahi söylemedi. Ama, Asya bebek hayatta tutunmaya uğraşılınıyor. Türkiyede de beklenen net tedavi olamıyordu.

Derken, güneyden ses geldi. Yapılan temas sonucu Kıbrıs cumhuriyeti tedaviyi üsteleneceğini söyledi. Ardından Uçak Ankaradan Rodosa ve ordan da Larnakaya gelip Makariyos hastahanesine Bebek ulaştı. Tedavisinin yakında başlanacağı umut ediliyor. Vay be diyecek tutumlar oldu. Konuyla alakalı pek konuşmayan sağlık makamcısı, Jet sgandalcısı, Adapas sgandalı makamın başkanı pişkinliğiğe pişkinlik sağlayan sözleri uçurtu: “tedavisi için gerekeni yapmaya hazdzırdık”! Bu yaşananlarla, yapılan açıklama üstüne sadece utanmazlığın bu kadarıyla yetinecem. Başka guruları kırılan da oldu. Öyle ki Güney Kıbrıstaki Makariyos hastahanesine gidişi bazı hamasi geri kafalı milliyetçiler probaganda yapılacak gibi paranoyalalrına sarıldılar. Ulusal gurur masalıyla konunun önemini ötelemeye uğraşanlar var. Hele de kendine hep demokrat deyip buradaki yöneticilere veriştiren takkeci gazetesinin de gururu incinmiş! Rumların probaganda yapma aracı bulduklarını söyleyip, harcadıkları paranın on katı probaganda kazancı olduğunu söylemekten hala utanmayacak derecedeki “demokrat” simgesini kulanmaktadır. Güney gazetelerindeki mahşetleri okuyup anlamları ve haber niteliği yerine rumculuk probaganda paranoyasıyla sesini yükseltip konuştu. Haklıdır, hala bu tip insanları kurtarıcı ve başbakan gören kesimler oldukça bu tip takecilik de sürecektir…****

Asya bebek şimdi lefkoşada ve güneyde. Ne olacağını ilerde göreceğiz. Ama, Kuzeydeki hamasicilik, sgandalcılık ve gururlu paranoyla demoratcılık biraz üzüldü. Ama insani neden sonucu konuyu fazla deşemiyor. Olayı resmi medya haber dahi yapmadı. Baş makamcı şimdilik kurultay destek peşinde. Saraydaki ise peşpeşe gelen yüklü sderlinerle Amerikada selfi çekip keyif yapmaya devam etmektedir. Bu arada memleketin kalkınma bankası sgandaları da uçuştu. Ama tuhaftır, bunları söyleyen sorumlu Koperatif bankasındaki yaptıklarıyla, aldığı ihalelerle sonuçlardaki şişkinliklerle dolu olan atanmış olması da ülkenin öteki sgandal resmini ortaya koyuyordu. Yine de yaşam devam ediyor. İnanırlılık yok olurken, elektrikteki sgandalaar anlık peşpeşe sıralanırken,yandaş şirketlerin şişkin dünyasından yolsuzluklar çirkef şeklinde uçuşurken, Kuzey kıbrısta artık utanmazlıktır bu demek yeterli olmuyor. Utanmazlık ifadesi oldukça hafif kalıyor. Hele de utanmazlığı yapanların utanmazlık verileri sunması da başka bir sonuca gelindiğinin de knıtıdır.