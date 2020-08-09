Lübnan patlaması ve sonrası – Özkan Yıkıcı

Son günlerde Lübnandaki feci patlamanın yankıları deyişik şekilerde gündemde duruyor. Atom bonbası etkisindeki kimyasal made patlaması, oldukça sarsıcı oldu. Siz, eğer bir konu hakında bilginiz yoksa, olaylarla koşullar durumdan habersizseniz, kolayca kandırılma veya taraftarlaşma tehlikesi de mutlaka vardır. Lübnan olayı tam da buna göre yaşanıyor. Lübnan gelişmelerinden habersiz olmanın, algı probaganda operasyonuna da kolayca takılmayı getiriyor. Üstelik, oldukça feci konum ile görsel dokunaklı manzaralar da mevcuttur. Ansızın, izlemediğiniz Lübnan, birden karşınıza yıkımla gelince, eksik bilgilenme ile görsel ağırlık karşısında kolayca algı tutsaklığına da ulaşırsınız. Hele de siyasal oyunların da çok olduğu ülkeden söz ediyorsak. Lübnan, yeniden dünyaya faciyalarla ve sonrasında siyasal fırsatçılıkla gündemleşen ülke durumuna geldi.

Olayı tekrarlanan bilgielrle yeniden yazmayacam. Konuya, deyişik yönlerle yaklaşıp, eksikliklerinize de uyaracak şekilde ele alacam. Zaten, şu acı gerçeği yeniden yaşıyoruz. Lübnandaki dehşetli patlama oldu. Nedenler herkese göre sıralandı. Devlet ihmalinden deyişik siyasal kuşkular her kesim tarafından seslendirilmekle meşkul edildi. Bu arada, konunun duyarlılığğını da kulanıma sürüldü. Karşıta yüklenerek siyasal fırsatlık denemeleri başladı. Batı emperyalistler ve İsrail, hemen, hasım gördükleri Hizbulaha okları yöneltiler. Zaten, Lübnanın koşullarını bilen, olayın nedenleri biryana, çıkan sonuçlarla birlikte, hemen siyasal fırsata sarılınıyor. Bundandır ki Lübnanın koşullarını iyi bilmek ile olay sonrası fırsat politikasına dikkatli olmak şarttır.

Lübnan aslında ülkeyi bilen hemen şu gerçekleri yeniden hatırlar. Daha ülke kurulurken ayrıcalıkları kimlikler ve dinsel olgularla farklışlaşan devlet yönetimini dikate alır. Buna bağlı olarak hem bölgenin hem de genel sistemin nifus alanlı dar minyatürü şeklindki durumu da bilir. Nitekim, Lübnan kurulurken dahi Fransız sömürgecilerin, istedikleri Suriyeyi kurdurtamadıkları iöçin ayırdıkları gerçeğini akılda tutarlar. Bunlar önemlidir….

Patlama öncesi, Lübnanda teknokratlardan kurulu uzlaşma hükümetini, batının sırf Hizbulah nedeniyle bunu çökertmeye çalıştıklarını, konulan ambargolarla ülkenin zaten kötü olan ekonomisini uçurumun kenarına getirdiği durumlar mevcut du. Ayrıca, Lübnan son Suriye ambargosunun da bedelini direk Amerikan kararlarıyla yaşamaktadır. Toplumsal tepkiler de aylardır sokaklarda. Yine Lübnanlı bilir ki onca yaşanmışlığın dersleri de vardır. Suikast, provakasyon ve son patlama olayları normal siyasal hamleler haline getirildi. Yapılan provakasyon veya benzer gelişmeler sonrası da tam aksi müdahalelerle de siyasal çıkara endekslendiğine de tanık oldular. Hareri suikastı çok dersleri yakında yaşatı. Hiç etkisi olamayan Suriye ülkeden çıkarılırken, suçlanan Hizbulahla da emperyalist Lübnan ayarları gerçekleştirildi. Bundandır ki son patlamadan sonra, bazı Lübnan yetkilileri Uluslararası araştırmaya karşı çıktılar. Hareri suikastı çok önemli deneyim olduğu akıldaydı. Çıkarılan sonuç ile yaşanan gerçekler hiç uyuşmamıştı…..

Bir başka önemli durum da şu: patlama sonrası ülkeye eski sömürge efendi Fransa başkanı Lübnana gider. Halk protesto yaptı. Fransanın sorumluluğu haykırıldı. Ancak, bazı Lübnanlılar, özellikle faşist kesimler imza toplayıp yeniden Fransız sömürge olmayı talep yaptılar. Böylesi çelişkilerle Lübnan faciya üzerinden siyasal oyunlara tanık oluyor.

Önemli bir uyarı da Kıbrıstan: Ben daha Lübnan patlamasını duyarken, aklıma yakın zamandaki Larnaka patlaması aklıma geldi. Dikat edin, benzer ihmaler vardı. Fakat, ihmaler yerine Kıbrısın uymak istemediği Batı Emperyalist kararların dayatılmasıyla siyasal hamleler oldu. Başkan Hristofiyasın dahi tüm çabasına rağmen raporun tümüne ulaşamadı. Benzer tartışmalar Lübnanda şu anda yaşanıyor. Zaten, ekonomik yıkımla oluşan toplumsal öfke de eklenince, tıpkı Hareri suikastı gibi Amerika ve İsrail faturayı Hizbulaha çıkarıp, onların siyasal etkinliğini kırmaya uğraşıyorlar. Belli ki Lübnanı daha çok hem de çok konuşacağız. Belki de bazı gerçekler çıktıkça, sırf birilerin hesaplarına uymadığı için de gündemden düşürtülüp, şimdiki güncelikle aklımızda Lübnan brakılacaktır.