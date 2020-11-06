Atadıklarını bize onaylattırıyorlar – Yılmaz Parlan

Ekonomik çatı çökmüş insanlar işsiz ve aç bunun düzeleceğine dair ufukta en ufacık bir umut da yok ama rejim buna rağmen istediği yani atadığı adamı seçmene onaylattırabiliyor.

Dikkat edin seçtiriyorlar demedim onaylattırıyorlar dedim…

Çünkü realite şudur bizler aslında sandığa onların atadığı adamı onaylamak için gidiyoruz.

Burada kime verdiğimizin de pek önemi yoktur. Seçime katılıp rejimin yaptıklarını onaylamış oluyorsunuz.

İşte budur yüzleşmemiz gereken gerçek…

Yetmez on binlerce insan UBP’nin kurultayına katılıp takip edebiliyorsa köşe başlarının nasıl tutulduğunu varın siz hayal edin!

Siz hala seçimle bir şeyleri değiştirebileceğinize mi inanıyorsunuz?

Yok eğer buna rağmen bundan ders çıkarmamışsanız yaşayacağınız hayal kırıklıkları artarak yaşamaya devam edeceksiniz ve her seferinde ayni masalı okuyacaksınız ”Bu son şansımız, bu sefer olacak”

Yapmanız gereken tek şey gerçekle yüzleşmektir gerisi zaman kaybı ve sağlığınızdan olmaktır!

Rumlarla Federal çözüme ulaşıp Avrupalılar Birliği ailesine katılmaktan başka bir şansımız da seçeneğimiz de yoktur…

Aksi tükeniştir, yok oluştur, toplu iflas ve topluca göçtür!

Dünya sağlık örgütü de başından beri ayni şeyi söylüyor zaten birlikte hareket edilmezse bu sorun hiçbir şekilde aşılamaz…

Çünkü COVİD 19 süreci ve onun yarattığı tahribat TC’den gelecek ekonomik paketlerle çözülecek bir sorun değil!

Bakınız onayladınız atanan adamı daha yolun başlangıcında size Tüp gazda % 32 zamla yanıt verdiler ki burada belirtmeliyim ki Petrol ve Gaz fiyatları dünya da yerlerde sürünür ama siz en pahalısından alacaksınız bekleyin bir de hükümet kurulsun daha ne zamlar göreceksiniz işgal rejimini bir kez daha size finanse ettirecekler.

Sucuoğlu daha seçilmeden ağzından baklayı çıkardı ”Hükümeti kurar kurmaz ilk iş olarak Turizme el atacağını ve getirecekleri turistleri geçmişte olduğu teşvik prii karşılığında 3-4 ay otellerde ağırlayabileceklerini” söyledi bile…

Unutulmamalıdır ki bu onayladığımız hükümetlerin, siyaset erbabının en büyük finansörü Casino dünyası ve Hotel sahiplerdir.

Bu gerçeği yaşanan her şeye rağmen göremediyseniz bedelini çatır çatır da ödemeye devam edecek şikayetçi olmayacaksınız.

Duydunuz işte güney de asgari ücret 1000 Euro civarında. Sizde ise 300 Euro ve inanın onu bile vermiyorlar insanlara…

Tablo son drece vahim biliyor musunuz şikayet etmeye de pek hakkınız yok kendiniz ettiniz kendiniz buldunuz.

Maraş’ı açmaya yeltenmenin kimseye bir faydası olmadığını da bedelini en ağır şekilde ödeyerek yaşayarak öğreneceksiniz!