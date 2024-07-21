Sol İttifak’ın Başbakan adayı Bello ve solun arayışı – Ali Arayıcı

Fransa’da genel seçimlerden birinci çıkan ve 182 milletvekili kazanan Yeni Halk Cephesi (NFP) içinde, kimin başbakan olması gerektiğine ilişkin uzlaşma sağlanabilmiş değil. NFP’yi oluşturan partilerinin liderleri bir başbakan adayı çıkarmak için gece-gündüz tartışıyor. Tartışmaların tıkanması üzerine, Fransız Komünist Partisi (PCF), ilk solcu kadın başbakan olması için Fransız sömürgelerinden Réunion adası Başkanı Huguette Bello’yu öne sürdü. Bu seçenek üzerinde sol ittifak içinde partilerin düşünmesi gerektiği vurgulandı.

Başbakanlık için öne çıkan Bello’nun bugüne kadar, sosyal medyada adı fazla duyulmadığı gibi, kamuoyu tarafından da fazla bilinmiyor. PCF’ye yakın L’Humanité gazetesine göre, son birkaç gündür çok az ilerleme kaydedilen görüşmelerde, fikir, Bello’nun 2007-2021 yılları arasında Ulusal Meclis’te birlikte hareket ettiği PCF’den geldi. Cumhurbaşkanı Macron tarafından ilan edilen feshe kadar, La Reunion’ın iki milletvekili Karine Lebon ve Frédéric Maillot, diğer denizaşırı milletvekilleriyle aynı sıralarda çalışmayı sürdürdü.

SAĞCILAR DA ÖVÜYOR

24 Ağustos 1950’de, Reunion adasının Saint-Pierre kentinde doğan Huguette Bello, 1974’ten 2012’ye kadar Reunion Komünist Partisi (PCR) üyesi oldu. 2012’den bu yana Réunion başkanı olan Bello, 1997’den 2020’ye kadar milletvekilliği ve 2008-2021 yılları arasında Reunion adasının Saint-Paul kentinin belediye başkanlığı yaptı. 73 yaşındaki bu siyasi figür, hiç bir kimseyle anlaşmazlık içinde olmadığı, solda birleştirici bir güç haline getirebilecek bir dizi avantaja sahip.

Boyun Eğmeyenler (FLI) üyesi olmamasına rağmen, 2022’de Jean-Luc Mélenchon’un cumhurbaşkanlığı adaylığını destekledi. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için, FLI listesinde sonuncu oldu. Deneyimli bir siyasetçi. Şu anda Reunion bölgesi başkanı olan ve daha önce Saint-Paul belediye başkanlığı yapmış, Ulusal Meclis’te 23 yıl milletvekili olarak bulunmuş Bello, parlamentonun iç işleyişini çok iyi bilen bir siyasetçi.

Bello şayet başbakan olursa Raymond Barre’den sonra, 5. Cumhuriyet’te sömürge bir bölgede doğup başbakan olan ikinci kişi olacak.

Başbakan Gabriel Attal’ın “büyük bir cumhuriyetçi” olarak övdüğü Bello’yu, Macron’un elinin tersiyle itmesi zor olacak. Konuyla ilgili olarak kendisine sorulan sorulara Bello, yanıt vermediği gibi sessiz kalmayı tercih ediyor. Yakın çevresindekilere göre kendisi bu göreve hazır. Bello’nun adaylığı ile ilgili olarak “parlamentoyu iyi tanıyor. Otoritesine saygı duyuluyor. Hepsinden önemlisi, kamu hizmetleri, konut ve iş güvensizliği açısından zorluklar yaşayan bir bölgenin başkanı” diyen PCF Genel Sekreteri Fabien Roussel “Çoğunluk oluşturma ve Cumhurbaşkanı ile konuşma yeteneğine sahip olacak” diyerek desteğini sunuyor.

FLI lideri Jean-Luc Mélenchon’da bu fikre sıcak bakıyor. Yaptığı açıklamada, “Denizaşırı bir bölgeden gelen, dürüstlüğü ve taahhütlerinden kimsenin şüphelenmeyeceği bir kadın. Yeni Kaledonya’daki durumu çözüme kavuşturmak için, itibar ve saygıyla dinlenecek bir aday. Kendisi, bizi birçok kez desteklemiş ve her seferinde hiçbir karşılık beklememiştir” ifadelerini kullanıyor.

Emmanuel Macron üzerindeki baskıyı arttırmak için, bir an önce bir şeyler yapmak isteyen Yeşiller (EELV) arasında Bello’yu Başbakanlık’ta görme potansiyeli de ikna edici. Yeşillerin Ulusal Sekreteri Marine Tondelier da, potansiyel başbakanla telefonda görüştü: “Önemli olan bir isim üzerinde hızlı bir şekilde uzlaşmaya varmak”, denizaşırı Reunion Adası’nda ve “kadın olması gibi bir dizi avantaja sahip olduğuna” inanıyor.

SOSYALİST PARTİ KARŞI

Yeni Halk Cephesi’ni (NFP) oluşturan partilerin Bello’nun başbakan adaylığına olumlu bakması sosyal demokrat Sosyalist Parti (PS) Birinci Genel Sekreteri Olivier Faure ve milletvekili Johanna Rolland’ın adaylıklarını destekleyen “sosyalistler” arasında hayal kırıklığı yarattı. Bello ismi soğuk karşılandı. “Hayranı değilim. Bunun çok ciddi bir fikir olduğundan da emin değilim” diyen PS’li bir milletvekili bunu bir “oyalama” taktiği olarak görüyor.

Luc Carvounas gibi, “NFP’nin bu adaylığı onayladığını hayal bile edemeyen” PS’li bazı milletvekilleri ise Bello’nun “milletvekiliyken herkes için evlilikten yana oy kullanmadığına” dikkat çekti. Aslında Bello o gün oturumda yoktu. Ancak, 2018’de Fransız denizaşırı bölgelerinden birkaç vekille homofobiye karşı bir metin imzaladı. Bello’ya yakın olanlardan biri, Saint-Paul belediye başkanı olarak Reunion’daki ilk eşcinsel evliliği kutladığını” söylüyor. O günden beri LGBTQ+ bireyleri güçlü şekilde destekledi.

PS, sol ittifaktaki “ortaklara” ve aday “belirleme yöntemlerine” bir teklif sunmak üzere Ulusal Konsey toplantısı yaptı. Parti Sekreteri Pierre Jouvet, PS’nin “bu aşamada” NFP ile bir fikir birliğine ulaşmadığını söyledi. PS, Bello’nun adaylığına karşı çıkarak kendisini boyun eğmeyenler, yeşiller ve komünistlerle birlikte azınlıkta bulma riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Sol ittifaktaki PS’nin de, kısa süre sonra Bello’yu desteklemesi bekleniyor.