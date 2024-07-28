Lübnana karşı savaş tırmanma girişimleri – Özkan Yıkıcı

Defalarca yazdım ve sık sık yazaacağım. Faşizmi unutursak, çağın adını Emperyalist koymaktan kaçarsanız, tam tersi anlatılarla demokrasicilik korsanız, hep aldatılma veya bilip de söyleme duruşunda kalmaya hep mahkum kalacaksınız. Ortadoğu bunun zengin örnekleriyle dolu. Gazzedeki soykırım ve övülerek örnek gözterilen AB ve ABD tutumları da yalan deryasında ahpota tutulmuşcasının siyasal versyonuna takılıp gidilmektedir. Defalarca İsrail açıklıkla belirtiyordu: Ortadoğu savaşını yağacak. Ne uydurulması gereken yalan varsa söylüyor, hherkese de saldırıyor. En moderin teknolojiden, istihbarat türlerine başvurmaktan da çekinmiordu. Ama gelin görün ki emperyalist gerçeklik ile faşist devlet biçimi inanmak istemesek de hayatda yeniden buluşuyor. Siyaseti de belirliyor.

Aylardır Gazze soykırımı yapılıyor. Batı da destekliyor. Yetmiyor, son olarak Metanyahu Amerikaya gidiyor, meclista ayakta alkışlanıhor. Ona gayet mükemmel destek havası yaşatılıyor. Oysa herkes biliyor, en hafifiyle dolandırıcı Metanyahunun faşist karaterisliğini. Öyle ki savaşa baş vurmasa kendi ülkesinde yargılanacaktı. Ama suçtan kaçmanın önemli faşist silahı da kulanılıyor. Düşmana saldırmak ve ırkçılıkla kahramanlaşıp ayakta kalma tekniği Metanyahuda işliyor, ABD de destekliyordu. Ama yetmeyen savaş havası daha da ısınmalıydı. Buda hedeflerden biri de Lübnandı. İsrail suikast yapıyor, bombalıyor. Hizbulahın karşılığını da abartıp “güvenlik nedeni” yuturmacasına çeviriyor. Ama kontrolü savaşın tırmanması şartı. Etraf yanmalı, katliyamlar olmalı ki faşist devlet işlevini yerine getirsin. Hizbulah ise istenen hedefe gelmiyordu. Fakat, elindeki oda gücünü gösteriyordu. Bunlar hep gözümüzün önünde oldu. Yine de onların probaganda yalanlarına kapılan epey kesim de var. aşağlama adına Hizbulahın “softa, gerici” gibi imgelerle adeta İsrail faşizmini haklı gösterme algıları hep bahane kaçışı halinde savrulmaya devam ediliyor.

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Yetmişlerde önemli haber sorgulama ikilemleri vardı. Faşisdemogoji veya burjuva yalanları ifadelerinin hhayatda karşılığı hep oluyordu. Bunun için, ilgili siyasetler faşizmi ve emperyalizmi sildirterek onların tarihi güncelleşme birikiminin yok edilmesine uğraştılar. Sol yenildikçe, etkisizleştikçe de faşist veya emperyalist yerine başka kavramlar kulanılarak hafıza silinmesine katgılar oluştu. Bunu Ortadoğuda çok acı şekliyle yaşıyoruz. Habercilikte kuşku duymak, algılara kapılmama ile sorgulayarak gerçeğe ulaşma derslerini alarak daha net sonuca ulaşmaya hep önem verdim.

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Son Lübnan penceresini arayalım. Aslında Lübnan İsrail sınırında kontrolü savaş sürüyor. Bunu da tırmandıran da İsrail. Suikastler veya resmen kitlesel kıyımla hamleler yapılıyor. Amaç net: geçmişin enilgi intikamını alma veya savaşı yayarak Metanyahunun iktidarda kalma hamlesi olarak artık taraftarlarının dahi seslendirdiği gerçek haline geldi. Ama batı kesimleri durmadan Hizbulahı suçlayarak ve israilin güvenliği diyerek haberleri algı tutsaklığı ile probagandalaştırmaktadır. İsrailin önemli Hizbulah komutanlarını vurmasına dahi sanki normal bir taş eyleminden daha önemsiz hale sokma algısı kulanımla sürülüyor.

Gelelim son gelişmelere: Suriyenin işkal altıdakiGolan tepelerine bir roket düşer. Orada çocuklar ölür. İsrail hemen Hizbulahı suçlar. Hizbulah ise bunu yalanlar. Üstelik buna benzer eylem Hizbulahın arşivinde yokken, israilin arşivinde bol çocuk kıyımları mevcut. Hat da işkal Golan roketi öncesi İsrail Gazzede bir okulu vurup otuz çocuğun parçalanmış cesetleri görselde dolaştı. Ama bunun haberi bazı medya dışında olmamış gibi geçildi. Fakat, GOlandaki hem de suçlu daha belirlenmeden İsrail karşıtı koyup ayni zamanda da büyük savaş naraları atmaya başladı.

Buradaki ilk kuşku, Hizbulalhın böylesi eylemleri yapmadığıdır. Ayrıca üstelik kendine gerektiğinde destek veren Dürzilere karşı da roket atması gerekçesi de yok. Ama İsrail suçluyor. Araştırılma yapılsın falan da demiyor. Dünya da israilin algı probagandası ile haberi yaymaya başladı. Bir farkla, daha net katliyam olan Gazzedeki çocuk binanın haberi de eklenmeden. Faşist, emperyalist poletik gerçeğinin aynasıdır. Amaç ise öldürme falan değil, Metanyahu Amerikadan ayakta alkışlama gazıyla hemen bunu lehine kulanma amacıyla Hizbulahı yeniden hedefe koydu. Hepsinin birden gelişimi ise tesadüf olamaz. Kuşkular çok. En azından aydıbnlanma önemlidir. Bunun da partği zengin. Hemde olayların olduğu coğrafyada. İhatcıların atığı Kimyasaları Suriye gönderdi bahanesiyle Suriyeye dünya emperyalist güçler epey füze yağdırdı. Gerçek yayınlanmasın diye de baskılarla belgeler gizletildi. Yine israilin bu konuda sicili çok kirli. Onun için işin içinde hem de İsrail olunca, tam da uygulamak istediği politikayı ateşleme düşüncesi de katılınca, kjuşkular olacak.

Belli ki İsrail destekç,ileri durdurmadıkça Lübnana füze yağdıracak. Belkide kendi yandaşları veya istihbarat örgütünün yapdığı eylemle, adeta tırmandırmak istediği gerilimi ateşleyecek. Bunlar zaman geçtikten sonra anlaşılacak. Ama geç kalınacak. Tıpkı Suriye deneyimi gibi. Suriye yerlebir edilirken, sonradan Cİhatcıların kimyasal silah kulanımı anlaşınca, ayni kesin tıs demedi. Tam aksine desteğe devam denildi.

Anlayacağınız: faşizmin gerçeği ve emperyalist sistemin işleyişi politik duruları da bunlardır. Şimdi İsrail Lübnandan da öte iranı da çekme hamlelrine baş vuracak. Çünkü hem yalanlarına destek, hem de israilsiz ortadğu sistem gerçekleri buna kıvılcımdan öte benzin alevine dönüşmektedir. Zaten faşist Metanyahu gerçeği başka şekilde olmazdı. Yolsuzluklarla boğuşurken, kendi hukukundan da kurtulmak için bölgeği vahşice yakmaktan geri durmuyor. Bakalım Lübnan hamlesine dünya ne yapacak sorusuyla şimdilik konuyu bağlayalım.