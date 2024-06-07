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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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Yılmaz Parlan ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
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Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 030624
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Mehmet Hasgüler ile gündemi değerlendiriyor
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Derya Beyatlı ile gündemi değerlendiriyor
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Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası