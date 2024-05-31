Karşıt propaganda seçkilerinden Kore – Özkan Yıkıcı

Hafta ortasında önemli haber dolaşıma çıktı. Kuzey Kore Güney Koreye çirkef dolu pis kokulu füzeler gönderdi. Füzelerden çıkan kokular sınır şehirlerinde önemli kokular da yaıldı. G. Kore yönetimi, halka dikat etmelerini, konuyla alakalı gelen balonlara karşı evden mümkün oldujğu kadar dışarı çıkmaları uyarısı yapıldı. Tüm dünya özelikle de batı medyası hemen Kuzey Kore konusunda atıp tutmaya da girişti. İnce bir ayarlı probaganda algısı vardı: sadece K. KOrenin gönderdiği balonlar söyleniyordu. Halbuki son karşı probaganda balon savaşını başlatan önceden Güney Kore oldu. Dört balınla brojür tipi probaganda dolu balanonlar K. Koreye göderidli. K.Kore yetkilileri de bunun karşılığını vereceğini açıkladı. İnce habercilik algı kuralın da batı Güney hamlesini önce dışta brakıp ağırlıklı koku saçan K. KOrenin gönderdiği balonlara verdi.

Konuyu daha fazla yaymadan, bazı önemli Kore gerçeklerine kısaca deyinecem. Çünkü Kore olayında Güney Kuzey sınırı yaklaşık 75 yıla varan bir gerçektir. Dünyanın en yoğun askeri gücünün varlığı hala sürüyor. Ateşkes derecesndeki duraklık hala devam etmektedir. Zaman zaman alevlenen ve sonra özellikle Güneyde sol partiler seçimi alınca ilişkiler yumuşamaktadır.

Kore yarım adası ikinci paylaşım savaşı sonrası Japonya tarafından işkaledilir. Koreliler kurtuluş savaşını sosyalist eksenli örgütlerle verdi. Ülkeyi Japonyadan kurtarırken, emperyalist kesimler endişe duydular. İşbirlikçilerle konumlarını güçlendirmeğe çalışdı. Çindeki devrim sonrası ise endişeler artı. Çin ve Korenin kaybedilecek paranoyası hemen karşılığını bulur. Yeni kurulan B.M. tarihi en tartışılır ikinci kararını aldı. Birincisi, israilin kurulmasını taıma oldu. KOreye üye devletlerin asker göndermesine karar verdiler. Tarihi başka gerçek de o döemin Sovyetler Birliği oylamaya katılmadı. Oysa katılıp Güvenlik kOnseyinde veto etma durumu vardı. Tıpkı İsrail olayında olduğu gibi Sovyetler epey eleştiriliyordu sol kesimler içinde.

Böylelikle emperyalist güçler asker toplayarak Koreye gönderirler. İlgili dönemde Men deres hükümeti de hemen balık misali atıldı. Amaç Natoya üye olmak ve batıya kendini kanıtlamaktı. Kendi Anayasalarına da aykırı şeklinde, meclisten dahi onay almadan Türkiye askeri de Koreye gönderildi. Süren savaş sonrası solun yanında Çinin de Kimil Sunka destek vererek adeta batının Koreyi yutmasına da engel olundu. Sonuçta Kore ikiye resmen ayrıldı. Sınırda ise önemli askeri gücü başta Amerika hep canlı tutu.****

Ozamandan beri fiylen Kore iiye ayrıldı. Yetmişlerde kuzey Kore önemli gelişmeler sağladı. Fakat, Sovyetlerin dağılması ve önemli sosyalist güçlerin yenilgilerle karşılaşmaları sonucu, ülke yalnızlaştı. Karşısındaki ö nemli askeri güç sonucu onlar da militarist apıyla adeta güçlü devlet olma zorunluluğu ile günümüz Kuzey Kore durumuna geldi.

Yakın tarih Kore gerçeği özellikle Güney körede de ayaklanma ve mücadele sonucu demeokratikleşme sürecine geldi. Fakat açık ABD kontrol durumu hala sürüyor. Kore ilişkilerinde önemli tutum Amerikadan etkilenmektedir. Güneyi silahlandırıp Kuzeyi savınma refleksine çekip başlangıçtaki önemli başarıların adeta boğulmasını getirdi.

Bin yılında seçimlerle demokratikleşme sürecine sokulan G. Korenin Kuzey bakışında ikilemler oluyordu. Sol partiler kazanınca ilişkiler yumuşarken, hat da bazı anlaşmalar dahi yapılırken, sağın kazanması ise iki Kore arasındaki ilişkilerin gerilmesine de neden oluyordu. Önemli olay ikibindokuzda oldu. Anlaşma yapılmasına rağmen,, Amerika hemen dünya bankalarına Kuzey Kore dondurulmuş rezervelerinin serbes brakılmamasını vurguladı.Böylelikle gelişme denilen anlaşmayı da tıpkı gümümüzdeki birçok anlaşma gibi ABD resmen katleti. Bu gibi anlaşma ve sonraları, Kuzey kOreyi daha askeri yapılı ve kaynaklarını da güce harcamasını teşvik etti. Buna Sovyetler dönemli bazı aydınların da KOreye gitmesi de birikimlerine yardımcı oldu.*****

Son probagand gelişmesi ise öncekiler gibi oldu. Güneyin yaptığı hamleler ya hiç söylenmeme veya karşıtın demoıkratik oluşum için gerçekleştirildiği algılarıyla donatılıyordu. Karşılıklı hoparlörlerle yayından tutub benzer teknikler hep kulanıddı. Bunlar özellikle Güney Korede sol kesimin kazandığı dönemde düşüyordu. Hat da zaman zaman geliş gidişlerde dahi kolaylıklar sağlandı. Fakat, özellikle Amerikanın engel koyması veya hemen sonra sağın seçilmesiyle birden gerilimler oluyor haline dönüşüyordu.

Son balon gelgitleri de bunun sadece bir uygulama şekli oluyor. Güney Kore broşürlerle dolu dört balonu Kuzeye gönderiyor. Elbet böylesi tahrikin K. Kore tarafından yanıtlanacağını en az bilgisi olan dahi tahmin eder. Nedense dünya medyası bu girişimi hiç vurgulamadı. Oysa K. Kore yetkilileri karşılık vereceğini hemen açıkladı. Zaten daha önceki deneyimler de bunun olacağını kesin şekilde hatırlatıyordu.

Bu defa Kuzey Kore yirmi balonu pisliklerle ve dışkılarla doldurdu. Eski pil ve kırık mavzemeler de konuldu. Güneye gönderdiler. Güney KOrenin sınır yerleşimleri birden pis kokularla uyandılar. Hava adeta sert kokulu havayla nefese dek gelindi. Dünya medyası bu defa Kuzey KOrenin kışkırtma yaptığını açıkladı. Olayı eniş şekilde açıkladılar. Karşılıklı oluşan zeminde, G. Kore yetkilileri durumu adeta ponpaladı. Kendilerinin yaptığı duruma ise “aktifvistler” denip kendi sorumlulak kurtuluşunu aradılar. Tam bir Kore klasiği izliyoruz.

K. Koredeki bilgi azlığı ve karşıt probaganda gerçeği hep karşımızdaki canavar yaratmayı getirdi. Bazen öyle yalan olur ki sonradan yalanlığı çıksa da batı kendi yalanını özürle kaldırmıyor. Örneğin, Kore liderinin eniştesini köpeklere yedirme haberi çok sasyanolonal olsa da sonradan yanlış çıkması belirtilmedi. Böyle Kore gerçeğimiz vardır. Üstelik gerçekten Kuzey Kore zor durumda ama klasik gerçek de sırıyor: işkal edilme gerçeği ile anbargo ile sınırdaki öemli güç yığılması, ülkenin doğrudürüs başlangıç gelişmesini de engeledi. Şimdi batının esrumanıyla karşımızda bir Kore var. Bunun oluşmasında ikinci dünya paylaşım gerçeği var. ne yazık sırf Natoya girmek için hızla koşan Türkiyenin de katgısı vardır. Önemli sol ile ahydınların olduğu dönemlerde Türkienin Kore politikasıyla Nato serüvenini bilrikte değerlendiriliyor. Kore bedeli de Türkiyenin Nato durumunu garantiye aldırtı.

Kısaca, Kore gerçeği ile son balonlar probaganda savaşı biriken yakın tarihin gerçeğidir. Güney Korenin ABD kısgacında olduğu da unutulmasın. Üstelik dönem dönem Güneydeki birleşme ile demokratik açılım hamlelerini hep Amerika yok ediyordu. Yetmişlerde ise Kimil Sunkun birleşik Kore talebinde batı hep hasır altı edip yokmuşçasına davrandı.

Son balonlar olayı, tarihi Kore gerçeğinin günümüz oluşumunun ne yazık en kritik sınırın olduğu sonucu olduğu kesin. Burada ufak bir yanlış almayı da engeleyelim: amaç şu haklı veya bu haksız değildir. Burada yaşanan gerçeklerle olayı anlamak iseyenleri doğru şekilde bilgilendirme vardır.