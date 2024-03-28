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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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Halil Paşa ve Murat Kanatlı kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor
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Turgut Durduran ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 250324
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Ece Balcı ile gündemi yorumluyor
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