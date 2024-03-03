03/03/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 109 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/02/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et203AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Halil Paşa ve Murat Kanatlı kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor01:01:12 Halil Paşa ve Murat Kanatlı kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor01:05:39 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:02:24 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Erman Dolmacı ile değerlendirmeler yapıyor01:02:51 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin