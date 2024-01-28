Kurum’un yeşil alan vaadine AKP engeli – Gözde Bedeloğlu

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul halkına projelerini açıkladı. Şehri, 2019’a kadar 25 yıl yönetmiş bir partinin adayı ve bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, bu projelerin neden daha önce hayata geçirilmediğine dair eleştiriler ise belli ki cevaplanmayacak. Kaldı ki, Kurum’un vaatleri arasında, Ekrem İmamoğlu yönetiminin durumla ilgili önerilerinin bizzat iktidar tarafından engellendiği bilinen, İstanbul’un taksi sorununu çözmek de var. İBB’nin şehirdeki taksi sayısının artırılması yönündeki talepleri defalarca UKOME’de reddedildi.

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İstanbul’da 5 yıl içinde 39 ilçede yatay mimari eksenli 300 bin konut inşa edeceklerini söyleyen Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde başlatılan TOKİ projeleri hâlâ tamamlanabilmiş değil. Bu da taksi sorunuyla benzer şekilde çelişki içeren vaatlerden biri. Üstelik ‘kentsel dönüşüm’ İstanbulluların hafızasında hiç de hoş bir çağrışım yapmıyor. Kadıköy Fikirtepe örneği ortada. AKP’nin, sokaklarını güneşsiz bırakan yüksek gökdelenlerle doldurduğu İstanbul için yapılan yatay mimari vurgusu ise kötü bir şaka herhalde.

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AKP’nin eski Çevre ve Şehircilik bakanı olarak ve bizzat partisinin lideri/Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kıymetini bilemedik, ihanet ettik” dediği İstanbul’un başkan adayı Kurum’un vaatleri arasında kişi başına düşen yeşil alanı artırmak ve bu kapsamda İstanbul’a yeni kent ormanları kazandırmak da var. Ancak, ülke genelinde tarım ve orman alanlarını imara ve madenciliğe açmak konusunda tarihin en mahir iktidarlarından birine mensup olması Kurum adına yine açıklanması zor durumlardan biri.

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İstanbul özelinde baktığımızda konuya ilişkin ilk akla gelen örnek Maslak 1453 projesi. Murat Kurum’un Emlak Konut Genel Müdürlüğü sırasında, TOKİ-Emlak Konut ve Ali Ağaoğlu iş birliğiyle inşa edilen konutlar yapılırken Fatih Orman’ındaki ağaçlar sökülmüş ve görüntüler bölge halkı tarafından kaydedilmişti. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Anadolu yakasındaki 1. derece doğal sit alan statüsüne sahip Validebağ Korusu’na millet bahçesi yapılmak istenmiş ancak bölge halkının örgütlü direnişi sayesinde vazgeçilmek zorunda kalınmıştı. Validebağ Korusu’nda yapılaşmaya karşı çıkanların arasında olan dönemin Mimarlar Odası avukatı Can Atalay’ın bugün Gezi Parkı davası sebebiyle ve Anayasa kararına aykırı şekilde cezaevinde tutulduğunu ekleyelim.

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İstanbul’un akciğeri olarak tanımlanan ve aynı zamanda kentin önemli su havzalarını barındıran Kuzey Ormanları AKP’nin ‘çılgın projeleri’ kapsamında parçalandı. Kuzey Ormanları Savunması’nın hazırladığı rapora göre, bilim insanlarının zemin ve hava koşullarının uygun olmadığını ısrarla belirtmesine rağmen inşa edilen İstanbul Havalimanı ve bağlantı yolları nedeniyle 13 milyon ağaç kesildi. Tahrip edilen alanın büyüklüğünün 6 bin 500 hektar olduğu savunulan raporda ayrıca İstanbul’un ormanlarının dünyada 200 önemli ekolojik bölgeden biri, Avrupa’da ise korunması gereken 100 orman içinde yer aldığı hatırlatıldı. Kurum’un, aynı bölgeye yapılmak istenen Kanal İstanbul projesinden hiç bahsetmemiş olması İstanbul halkına yaşatılan çevre travmasının bir anlamda farkında olunduğunu gösteriyor.

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Murat Kurum İstanbullular için daha fazla yeşil alan sözü verirken, Resmî Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararla birlikte Şile ve Rumeli Feneri’ndeki kamuya ait çoğu askeri, park ve orman alanı olan bölgeler özelleştirme kapsamına alındı, plan yapma yetkisi Özelleştirme İdaresi’ne verildi. Öyle görünüyor ki, İBB başkan adayı Murat Kurum’un yürüttüğü yeşil seçim kampanyası bizzat partisi AKP tarafından baltalanıyor.