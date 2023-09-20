Tatar geçmişte : “biz Osmanlı’nın torunlarıyız” demişti, bugün ise: “ya Türksün ya Rumsun” diyor – Hayati Yaşamsal

Rıchard Dawkins Ne diyor bize:

“Öldüğümüzde ardımızda bırakabileceğimiz iki şey var:

GEN’LER VE MEM* GÜÇLERİ”.

“Biz genlerimizi sonraki kuşaklara aktarmak için yapılmış gen makineleriyiz.”

“Ancak bu yönümüz üç nesil sonra unutulmuş olacak.””

“Çocuğunuz, hatta torununuz size benzeyebilir; belki de yüzü benzer, ya da müzik yeteneği ya da saçının rengi…”

“Ancak, her nesil devrettiğinde, sizin genlerinizin katkısı yarıya inecektir; göz ardı edilebilecek oranlara inmesi ise uzun sürmeyecektir. ”

“Genlerimiz ölümsüz olabilir, herhangi birimizi oluşturan genler topluluğu yok olup gitmeye mahkûmdur. ”

“Ama MEM* güçleriniz’le Dünya kültürüne bir katkıda bulunursanız; İyi bir fikriniz varsa; bir ezgi bestelerseniz; Bir ateşleme bujisi icat ederseniz; Bir şiir yazarsanız…İşte, genleriniz ortak havuzda eriyip gittikten çok sonra bile, bunlar bozulmaksızın yaşamaya devam edecektir. “””

“G. C. Williams’ın dediği gibi, Günümüzde, Socrates’ten bir veya iki gen kalmıştır, ya da hiç kalmamıştır; kimin umurunda ki? Socrates’in, Leonardo’nun, Copernicus’un ve Markoni’nin “MEM* güçlerini kaybetmeksizin hâlâ yaşıyor.” (Richard Dawkins-Gen Bencildir)

TATAR: “BİZ OSMANLI’NIN TORUNLARIYIZ” demişti.

Belki de Sayın Tatar, doğrudan Osmanlı torunudur.

Yine de,bu kadar yıl sonra Osmanlı genlerinden bir tekini bile taşımıyor olması olasılığı çok yüksektir.

Bakınız, İLBER ORTAYLI “OSMANLI TORUNUYUM” diyenleri nasıl tanımlıyor..

“Türk’üm diyemeyenlerin yeni jargonu; “Osmanlı torunuyum”

“Osmanlı bir ailedir, Türk ise bir ırktır. Irkını inkâr eden soysuzdur”.

İlber Ortaylı’nın “IRKİ” şamarı Tatar’ı tekrarladığı “Osmanlı torunuyum” nakaratından vazgeçmesini sağladı herhalde.

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu temasları kapsamında bulunduğu New York’ta, AA muhabirine “Kıbrıslı’ diye bir millet yok, KIBRIS’TA YA TÜRKSÜN YA DA RUMSUN” diye, açıklamalarda bulundu.

BÖYLECE IRKINI INKÂR EDEN SOYSUZ OSMANLI TORUNLUĞU’NDAN, IRKÇI “TÜRKLÜK SÖZLEMESİ”NE TRANSFER OLDU.

TATAR, AMCAMIN DEDİĞİ “YAHUDİ TÜCCARI”NA BENZEDİ.

ÇIKININDA PAZARLAYABİLECEĞİ HER TÜRLÜ MAL VAR.

KİŞİYE VE ORTAMA GÖRE SATABİLECEĞİ MALI, ÇIKININDAN ÇIKARIR.

GÜN, MİLLİ ÜLKÜ “MİSAKI MİLLİ SINIRLARINA ULAŞMA” HEDEFİ İÇİN “KIBRIS’TA TÜRKLÜK SÖZLEŞMESİ”Nİ DE-FACTO İLHAK’TAN, DE-JURE İLHAK’A DÖNÜŞTÜRME GÜNÜ.

TATAR “TÜRKLÜK SÖZLEŞMESİ”Nİ İYİ BİR ŞEKİLDE PAZARLAYABİLİRSE USTASININ GÖZÜNDE İTİBAR KAZANIR,

BELKİ SİLİHTAR BATAKLIĞINDAN SONRA KÜLLİYE BATAKLIĞINDA DA HİZMETKAR OLARAK KALIR.

* Mem ya da Même, Richard Dawkins’in ortaya attığı kültürel iletim birimidir. Dawkins’e göre nesiller değiştikçe, kültürel ve sosyal içerik bir sonraki nesle memler tarafından aktarılmaktadır. Bu tıpkı biyolojik içeriğin DNA tarafından aktarılması gibidir.