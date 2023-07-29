29/07/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 50 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/08/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/08/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 31/07/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 31/07/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 31/07/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 31/07/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 31/07/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 31/07/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et124AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 100 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor59:01 99 Halil Paşa ve Murat Kanatlı seçimler ve sonrasını değerlendiriyor01:00:30 97 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor59:28 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin