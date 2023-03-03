Değirmene su taşıyıp helalleşmek isteyen katillerle hesaplaşılmalıdır – Hare Yakula

6 Şubat 2023 günü bir dönüm noktasıdır. Depremin cinayete, doğal afetin felakete

dönüştüğü gündür. “Doğal” addedilen şeylerin eylemlerimizden bağımsız ele alınmasına

meylederiz. Halbuki sonuçlar eylemlerimizle ilişkilidir. Biliyoruz ki deprem gibi birçok doğal

afet, eylemlerimizle yani alınacak bilimsel önlemler ve planlama ile hasarsız atlatılabilir.

Yıkıcılığı önlenebilir. Normalleştirilmeye çalışılan “doğal afetlerde”, “doğallığın

sorgulanması” es geçilmemeli ve tarihsel, siyasal, ekonomik bağlamlar kurulmalıdır.

12 Ocak 2010 tarihinde Haiti’de 7 büyüklüğündeki depremde Birleşmiş Milletler

İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (UN OCHA) tahminlerine göre, 220 binin üzerinde can

kaybı yaşandı. 27 Şubat 2010 tarihinde Şili’deki 8.8 büyüklüğündeki deprem daha şiddetli

olmasına rağmen ölüm sayısı 800’ü geçmedi! Haiti’deki yıkım neden bu kadar fazla idi?

Bunu Haiti’nin tarihine bakarak anlamaya çalışmakta fayda var. Uzun yıllar İspanya

ve Fransa’nın işgali, sömürge politikası ile Almanya, İngiltere ve ABD’nin tehdit ve kuvvete

dayalı güç diplomasisi ülkenin ulusal hazinesini sıfırladı. Dış müdahaleler, siyasi

istikrarsızlaştırma ve ekonomik bağımsızlığının olmayışı ülkenin kamu kurumlarının

gelişmemesine ve afetlerde gerekli önlemlerin alınamamasına neden oldu. Böylelikle yıkım

büyük oldu. Haiti’nin sömürgecilik tarihini ve emperyal ülkelerin baskılarını yok sayamayız.

Ancak gerçek tarihi ile yüzleşirsek depremin ağır bilançosunun nedenlerinin bağlamını

kurabiliriz. Çünkü Haiti depreminin temelinde sömürgeciliğin bıraktığı miras

yatmaktadır.

Türkiye’de 20 yıldır kamu kaynakları, AKP tek adam rejimi tarafından tüketildi. Tüm

hizmetler taşeron firmalara teslim edildi. Kamu özelleştirildi. Hükümet, adeta kâr odaklı bir

şirkete dönüştü. Yetişebildiğini çaldı. Ada yarısını ise önceki hükümetlerin siyasetini devam

ettirerek sömürmeye devam ediyor. TC’nin adadaki sömürge siyaseti ve icraatları alenen

muhalefetin kalkan siyasetiyle perdeleniyor. En gözde icraatlar “koordinasyon ofislerinde”

“işbirliği protokolleriyle” gerçekleştiriliyor!

İSİAS Katliamının nedeninin ihmalkarlık, işbilmezlik, rant, “imar affı” ve “imar

barışı” olduğu gerçeği ortada duruyorken UBP-YDP-DP milletvekilleri ada yarısı için İmar

Yasası değişiklik önerisi sundu. Öneriyi sunan üç vekile öfke büyüktü. Sömürge yönetiminde

meclis-yasalar, istenildiği gibi devlet-hükümet illüzyonu yaratıyor. Özellikle

muhalefettekilere ise devlet-hükümet halüsinasyonu gördürüyor. Bataklıktaki Mağusa Devlet

Hastanesi, dere yatağındaki Lefkoşa Pandemi Hastanesi ve inşası devam eden Külliye TC

tarafından vizesiz ve denetimsiz inşa ediliyor olması görmezden geliniyor. Muhalefetin

bağlamsızlaştırma siyasetiyle “anadaki muhataplar” gizleniyor. Kıbrıs’ta beklenen depremi

sömürge rejimini arakesit yapmadan tartışmak, düşünmek eksiktir. Yetersizdir.

Yitirilen canlar ve yarım kalmış hayaller günlerdir yüreğimi acıtıyor, üzüyor. Bu

yokluğun telafisi yok. Öfkeleniyorum çünkü ölümler önlenebilirdi. Kaygılıyım. Yerbilimciler

Kıbrıs’ta olası bir depreme dair bizleri uyarıyor. Önlem alın diyor. Bense birçoğumuz gibi

yeterince önlem alınmadığını gözlemliyorum.

Depreme hazır mıyız? Okullar, hastaneler, kamu kurumları ve yaşadığımız evler

depreme dayanıklı mı? Bakın eğitim sendikaları ne diyor: “112 okulun, 89’u 1974 öncesinde

inşa edildi.1974-1999 yılları arasında 8, 1999 yılı sonrasında ise 15 okul yapıldı.” 6 Şubat

depreminin üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen okullar dahil bina denetimlerine

dair bir raporlama söz konusu değil. Bazı okul aile birliklerinin isyanı ile sadece birkaç okul

tahliye edildi. Ne büyük ironidir ki afet toplanma alanlarının çoğu güvenirliğinden

şüphelendiğimiz okul binalarının bahçeleri olarak belirlendi. İstanbul’da ise belirlenen

toplanma alanlarının çoğu futbol sahaları. Eğer yeşil alanları betonlaştırır ya da sadece

görsellik düşünerek düzenlersek, yüksek binalarla çevrelenmiş okul bahçelerine ve futbol

sahalarına mahkum oluruz. Halbuki yeşil alanlar sel riskini azaltır, aşırı sıcaklarda nefes

alabilecek ortamı sunar. Beden ve ruh sağlığımıza iyi gelir.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin geçmişte yaşadığı sel baskınlarını

biliyoruz. Bazı doktorlar yaklaşık 10 yıl önceki raporda kullanılmaması gerektiği sonucuna

varıldığını iddia ediyor. 10 yıldır bakanlık yapmış her bakanın bilgisinde olduğu ifade

ediliyor. Her tarafta sorumluluk almayı reddedenlerin silinmeyecek parmak izleri var.

Kimse kendini ne kandırsın ne kandırtsın. Depremler engellenemez fakat sonuçları,

tahribatı kontrol edilebilir. Küresel iklim krizini yok saymadan olası bir depreme karşı

hazırlanmalı, yaşanılan depremleri neden-sonuç ilişkisi kurarak bağlamından koparmadan

anlamlandırmalı ve değirmene su taşıyıp helallik isteyen katillerle hesaplaşarak yaralarımızı

sarmalıyız.

Yazıyla ilişkili linkler:

https://haberkibris.com/387aaf3c-2010_10_25.html

https://www.yeniduzen.com/guvenli-okul-talebi-161572h.htm