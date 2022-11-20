20/11/2022 .YeniçağUzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 37 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/11/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/11/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,233TakipçilerTakip Et86AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 28 Tutku Behzat, Halil Karapaşaoğlu, Tanem Behzat ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:00:04 27 Halil Paşa ve Murat Kanatlı siyasal ve ekonomik gelişmeleri konuşuyor01:05:34 26 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor59:43 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin