21/10/2022 .YeniçağUzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 9 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 18/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/10/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,227TakipçilerTakip Et84AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 18 Halil Karapaşaoğlu, Erkan Çavuş ve Murat Kanatlı 17 Ekim yıldönümünde güncel durumu konuşuyor58:58 17 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:59 16 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor58:36 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin