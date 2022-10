Ankara hükümetine ve TC sömürge valiliğine açık çağrımızdır; kültürümüzden, insanlarımızda, düşünce ve ifade özgürlüğümüzden, topraklarımızdan bir an önce elini çek!

YKP Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu Türkiye’deki tele1 verilen cezayı ve süreci değerlendirdi. Açıklama şöyle:

2023 yılı Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, AKP hükümeti yaşamın her alanında baskılarını arttırmakta, düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili konuşan herkesi ya hapse atmakta ya da konuştukları zeminleri sansürleyerek ortadan kaldırmaktadır. Son olarak, Türkiye’de yayın yapan TELE1 televizyonu RTÜK tarafından 3 gün yayın durdurma cezası aldı. Şubat 2023’e kadar TELE1 benzer bir “suç” işlerse tamamen kapatılacak. AKP hükümeti kendisine muhalif olan hiçbir kesimin konuşmasını, toplumla düşüncelerini paylaşmasını istemiyor bunun da gereği olan bütün girişimleri yapmaktan çekinmiyor. Türkiye’de bütün farklı sesler ortadan kaldırılarak, ülke başka bir sürecin içine sokulmaya çalışılmaktadır.

YKP, baskı ve tehdit altında olan TELE1 başta olmak üzere Evrensel ve Birgün gazeteleri ve diğer basın yayın organları ile dayanışmamızı orta koyarız.

Türkiye’de ortaya konan bütün yasalar, toplumsal hayatı etkileyen, belirleyen bütün girişimlerin aynısı Türk kolonizasyonunun bir sonucu olarak ,Türk kolonisi olan adamızın kuzey coğrafyasında da bizzat TC’nin buradaki sömürge valiliği tarafından yönetilmektedir. Bu bağlamda internet üzerinden yayın yapan WEB Tv’lerin düzenlenmesiyle Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Yasada özellikle siyasal partilerin, sendikaların, derneklerin yayın yapmasının yasaklanması en dikkat çekici noktalardan bir tanesiydi. Bunun yanında yayın yapmak isteyen kişilerin ödenmiş sermayesi 2 milyon TL’den az olmayacaktı.

Kıbrıslı Türklerin düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırılarından biriyle daha karşı karşıyayız. Adanın kuzeyi Türkiye ile olan ilişkilerde köklü bir yapısal değişikliğe geçme evresindedir. AKP bütün gücüyle burada yeni bir rejim kurmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Türk koloni idaresiyle iş birliği içinde olanlar kendi toplumunu ortadan kaldıracak yasaları onaylamaktadır. İçinden geçtiğimiz ve ilerleyen günlerde Türk idaresinin saldırılarının daha da artacağı dönemde aydın ve ilerici insanlarımız Türkiye’de olduğu gibi susturulmak istenmektedir. Kıbrıslı muhalifleri Türkiye’ye almamakla başlayan süreç, onların yayın organlarının kapatılması, kapatmalara rağmen yayın yapmaları durumunda ise tutuklanmasını gündeme getirecektir. Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) yayın organları olan Yeniçağ internet gazetesi, Yeniçağ youtube kanalı, Bu Memleket Bizim youtube kanalı olmak üzere üç farklı alandan rejime karşı sesini çıkartmakta ve yeni bir siyasal hattın örülmesi için alternatif bir yayın anlayışını devam ettirmektedir. Ana akım medyada sözü kısıtlamaya çalışılan, düşünceleri görmezden gelinen YKP’liler hem kendi yayın organlarında hem de alternatif yayın organlarında konuşmakta ve düşüncelerini toplumla paylaşmaktadırlar.

AKP ile sermaye gruplarının ittifak kurarak oluşturacağı yeni medya ortamı Türkiye’de olduğu gibi burada da hayata geçirilmek isteniyor. YKP bu girişime ve buna benzer kararlara karşı sonuna kadar direnecektir. Düşüncelerimizi ve fikirlerimizi ifade etmekten bir an olsun geri durmayacağız. Düşünce ve ifade özgürlüğü en temel insan haklarından biridir. Ankara hükümetine ve TC sömürge valiliğine açık çağrımızdır; kültürümüzden, insanlarımızdan, düşünce ve ifade özgürlüğümüzden, topraklarımızdan bir an önce elini çek! Kıbrıslıları, adanın kuzeyini batıya karşı elinde bir rehine olarak tutmaktan bir an önce vazgeç!

Düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılan bu saldırı karşısında meslek gruplarıyla dayanışma içinde olacağımızı bildirir, bu alanda yeni bir toplumsal muhalefetin oluşması için elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağımızı kamuoyuna duyururuz.