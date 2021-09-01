Barış ve küresel adalet için mücadele yükseltilmeli

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası’nın Dünya Barış günündeki mesajı:

Bugün bölgemiz savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli yaşandığı coğrafya konumundadır ve Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımından, TC’nin İHA ve SİHA’larından ve diğer yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerinden dolayı bizler de maalesef bölgede süren savaşların ve çatışmaların parçasıyız.

Kıbrıs’ta ise mevcut koşullarda TC işgali sürerken, bunun devamı niteliğindeki asimilasyon, dayatılan ekonomik yıkım paketler ve fetih politikaları neticesinde içinden geçmekte olduğumuz, sosyal ve ekonomik krizde de Kıbrıs’ın kuzeyinde varoluş/yok oluş tartışmaları da gündemimizde önemli yer tutmaya devam ediyor.

Bir yandan iklim değişikliğine karşı mücadele edip, karbon salınımının azaltılmasını dile getirirken, diğer yandan daha çok karbon salınımı için yeni doğal gaz kaynaklarının elde edilmesi amacıyla ellerin tetikte olunmasının da mantığı yoktur. Dünyanın mevcut kaynakları herkes için yeterlidir, bu koşullarda daha fazla doğal gaz rezervine ihtiyaç yoktur, hele de bunun için savaş çıkarılmasının da mantığı yoktur.

Böylesi koşullarda bulunduğumuz coğrafyada anti-militarist, savaş ve işgal karşıtı mücadelenin önemli olduğunun altını bir kez daha çizeriz.

Yeni Kıbrıs Partisi, bu nedenle adanın tamamen askersizleştirilmesi ve tüm militarist yapıların tamamen ortadan kaldırılması için, bölgedeki işgallere ve savaşlara karşı yıllardır sürdürdüğü barış mücadelesini devam ettirmekte kararlıdır.

Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs çözüm sürecinde garantiler gibi askeri seçeneklerin gerçekten sorunları çözmeyeceğini yeniden vurgular ve hatırlatır ‘unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır’…

Yeni Kıbrıs Partisi, bu 1 Eylül’de de, bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizer, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yapar…