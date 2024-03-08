08/03/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 66 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/03/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et204AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:02:24 Yılmaz Parlan ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:01:55 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Didem Eroğlu ile değerlendirmeler yapıyor01:00:37 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Erman Dolmacı ile değerlendirmeler yapıyor01:02:51 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin