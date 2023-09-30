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Canlı yayınYılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
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"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
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Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:32
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Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor
40:16
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Tevfik Yoldaş ile gündemi değerlendiriyor
58:08
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ayer Yarkıner ile gündemi değerlendiriyor
01:01:25

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

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