29/08/2023 Canlı yayın Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 32 kişi tarafından okundu Canlı yayınCanlı yayında Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/08/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/08/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/08/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/08/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/08/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/08/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/08/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 18/08/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,252TakipçilerTakip Et124AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 100 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor59:01 99 Halil Paşa ve Murat Kanatlı seçimler ve sonrasını değerlendiriyor01:00:30 97 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor59:28 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin