Bunların hepsi Rize kökenli!!! Tayyip, AKSA patronu Kazancı, Taşyapı patronu Emrullah; Ama hepsine rağmen, direne direne kazanacağız

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, elektrikte yaşananları değerlendirdi. Açıklamanın tamamı şöyle:

Terminal Yapı ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 2016 yılında açtığı davaları geçen gün karara bağlayan Yüksek İdare Mahkemesi (YİM), Bakanlar Kurulu’nun Taşyapı şirketine verdiği özel inşaat yapma iznini iptal etti. Ama Bakanlar Kurulu mahkeme kararına rağmen izni yeniden verdi, acaba neden?

AKSA konusunda yıllardır süren tartışmada yeniden gelinen nokta AKSA ile alım garantili sözleşmenin uzatılması, bunun için de Kamu İhale Yasasının değiştirilmeye çalışılmasıdır. Peki bunca eleştiri varken neden AKSA’nın sözleşmesi uzatılmaya çalışılıyor?

Bunların hepsi Rize kökenli! Tayyip, AKSA patronu Kazancı, Taşyapı patronu Emrullah, sizce bu tesadüf mü?

Son gelişinde Fuat Oktay Tayyip Erdoğan’ın öyle keskin bir talimatını getirdi ki, sözleşmenin bitmesine daha bir yıl varken ve bu süre de opsiyonel olarak 3 yıl daha uzatılabilinecekken apar topar yeni sözleşme imzalamaya çalışılmakta, bunun için emir erleri her şeyi göze almış durumdadırlar…

Son yaptıkları marifet de darbe ile Teknecik Elektrik Santraline AKSA personelini çevik kuvvet eşliğinde sokup, eylem kırıcılığı yapmak!

Yeni Kıbrıs Partisi, Tayyip Erdoğan’ın talan talimatlarını tanımadığının, direnen tüm örgütlerle dayanışmasını sürdürdüğünün, EL-SEN’in yaptığı tüm çağrılara tüm halkımızın katılması çağrısı yaptığımızın altını çizeriz…

Hep söyledik, yeniden söyleyelim: direne direne kazanacağız…