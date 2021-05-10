Yeniden Filistin olayları izlenimleri – Özkan Yıkıcı

Son günlerde, yeniden İsrail filistin ekseninden haberler gelmeye başladı. İsrailin doğu Kudüste uygulamaya giriştiği, faşist Siyonist kesimin de tetiklediği tutumlar, olayların alevlenmesine neden oldu. Evlerinden çıkarılmak istenen Filistinlilerin direnmesi, aşırı sağcı İsrail kesiminin saldırıları, ardından polisin plastik kurşun ile gaz bonbalarıyla girmesi, yüzlerle ifade edilen yaralı gerçeği,kaçınılmaz olarak yeniden filistin sorununun gündeme gelmesine yardımcı olundu. Ek olarak, Gazle şeridinden roketlerin israile gelmesi, isralin Gazledeki bazı hedefleri vurmasıyla, tırmanış hızlanmaya devam etmektedir. Unuturulmaya çalışınılan, İsrail kararlarıyla yeni planlara yönlendirilen sorun, bu defa yine klasik emperyalist algı operasyonuyla “iki taraflı çatışma” şeklinde gündeme taşındı. Oysa yaşanan hiç de iki taraflı çatışma eşitliği deyildi. Filistinlinin taşı veya şişesi ile israilin silahlı müdahalesi ayni dereceli iki kesim gibi olmazdı. Ama oluyor. İsrail “başardığı” birçok algı gibi filistine karşı uyguladığı politik askeri ağır saldırıları dahi iki taraflı algısıyla sunup yanıltma duygusallığını da sağlamaktadır.

Halbuki işler yolundaydı. Filistin sorunu gidrek unuturuldu. Hem de yaşanan sürekli ilhaklar, katliyamlara rağmen. Hem de ABD, Yüzyılın planıyla Filistinlilere iyice dar ve parçalı toprak çoraklığını brakmaya dek gelindi. Ama, sorun vardı ve her gün kaynıyordu. İsrail dilediğini vurup, dilediğini tutuklarken, haber deyeri dahi yoktu.Ortadoğu politikası, İsrail güvenlik devlet merkezine gayet iyi oturtuldu. Dilediğini vuruyordu. Suriye, ırak, iran arada bir nasipleniyordu. Filistinin pek efsanesi okunmuyordu. Ama tüm çabalr, son Doğu Kudüs olaylarıyla da yeniden hatırlatıldı. Unuturulan filistinle alakalı bazı akılda kalması gerekenleri yeniden hatırlatalım. Önemli gerekliktir.****

Filistinin son sömürge efendisi Britanya kıralığı idi. İngiltere filistinde Yahudi develti kurma planı hep vardı. İngiltereye karşı Ortadoğuda en çok ayaklananlar ise Filistinlilerdi. İkinci paylaşım savaşı ingiltereye bu olanağı altın tepside sundu. Alman faşizminin katlediği Yahudileri, koruma adına müttefikler Filistin topraklarına yığınsal olarak taşıdılar. Böylelikle Filistinde Yahudi Filistinli ikilemleri oluştu. İngilterenin teşviği ile Yahudiler ikinci paylaşım savaşı sonrası İsrail develtini kurdular. Böylelikle Alman faşizmin katlediği Yahudiler, Filistinde başka mahsum halkın katli ve vatansızlaştırılması için bölgede yeni bir otoriter merkez devleti yaratıorlardı. Öyle bir yaratıyorlardı ki istihbaratı, askeri gücüyle bölgenin hegemonyasında hemen yerini aldı.

Milyonlarla ifade edilecek Filistinli vatansızlaşıp mülteci oldular. Oralarda da rahat brakılmadılar. Ürdünle başlanan katliyam ve yeniden sürgünlerle geniş coğrafyaya yağdırlıp kamplara sıkıştırıldılar. Filistin topraklarındakiler ise her yeni şkal ile ilhakklaşmayı yaşıyorlardı. İkili Filistin yapısı oluştu: işkal altındaa yaşayanlar ve mülteci sürgünler olarak yerlerini aldılar. İsrail ise durmadan işkal yapıyor. İşkal edilen yerlere de yerleşimciler yerleştirip önemli toprakların defkaktosunu deyiştiriyordu. Oysa, B.M. kararlarında hep filistin topraklarında iki devlet ile israilin işkal etiği topraklardan çekilmesi ve Doğu Kudüsün filistin devletinin başkenti olması kararları birçok defa alındı.

Filistin hareketi solun gerilemesiyle, dünya kamuoyundaki desteğini de kaybeti. Bu arada İsrail Filistin hareketini bölme adına işkal altındaki topraklarda Haması kurdurtu. Başlangıçta bu dinsel olgulu hareket işe yarasa da sonradan filistin kimlik gerçeği ile israile karşı mücadele eden dönüşüme uğradı. Hamas aslında dini olgularla oluşturlan hareketti. Fakat şu yanlhgı da hep olur: isriil başarılı oluyor. Hamasın Filistinleşmesiyle onları terör örgütü olarak damgalatır. Haluki kimse düşünmüyor:doğrudur Hamas şeryat isteyen İslamcı bir örgütdür. Ama İsrail devleti de terörist bir devletdir ve faşist eylimleri de vardır. İsrail Hamasın eylemlerini terör olarak suçlarken, kendi devlet yapısını da demokratik olarak algılatıyor. Bu yanlış en son pandemi konusunda da yaşandı. İsrailin aşıdaki başarısı övülürken, öte yandan Filistinlilerin aşıya ulaşımdaki zorluklar hiç hesaba katırılmaması vurgulanmıuordu. Böylesine gerçeklerle örülü tuhaf bir yapı oluşturuldu.

İsrail filistin sorununu gündemden düşürtürken, bolca yerleşimler gerçekleştirdi. Doğu Kudüsü ilhak etiğini açıkladı. Bunlara pek tepki verilmedi. Dini olgulara dokundu. Özellikle Kudüsteki kutsal camilere yapılan saldırılar ve evleri boşaltma defakto hareketleri tepkiler getirdi. Zaman zaman bunlar haber yapıldı. Ama, İsrail yol almaya devam ediyor. Gazleyi dilediği anda açık hapisane şekliyle kana boyaması da normal hareket haline sokuldu. Hamasın yapısı nedeniyle ikielemleri çok. Üstelik israilin sayesinde hem kuruldu hem de terörist örgüt ilan edildi. Suriye gibi önemli müttefikini kaybeti. Tuhaf İsrail ekseni var. İsrail ile savaşta olan Suriye. Suriyenin yıkılması için işkal edip Şamı hedefleyen Türkiye: Ortadoğuda cihatçı vahşi örgütler kuruldu. Bunlar Suriye ve ırakı yıkmak için savaşıyor. İsrail sadece Filistinlileri deyil, dilediği anda Suriyehyi, Irakı ve iranı da vuruyor. İran dışındakiler haber dahi olmuyor. Böyle bir Ortadoğu çenberi oluşturuldu.

Son günlerde Doğu Kudüs olaylarıyla yeniden Filistinliler gündemde. Tarihi karanlık sayfalarından birisi de yazılıyor. Gariptir Elfetih lideri konuya pek fazla tavır koymuyor. İşbirlikleşip koltuğu koruma düşüncesinin teslimiyet derecesini yansıtıyor. Hamas ise terörist! Ama Doğu Kudüs çığlıklarına kötü bedel ödeme adına roketlerle karşılık veriyor. Bir tuhaf filistin sayfasında da bulunjuyoruz. Belki de israilin o denli rahat herşeyi yapması da bundan. Marksis Filistinleri yaşadıkları kıyımlarla zaten nefes almaları da oldukça zor. Ama tarih yaşıyuor. Yaşanan gerçekleri de yazıyor. Algılarla ve güç zehirlenmesiyle nerelere dek gizlenir, işte o belli deyil.