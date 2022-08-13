Ya sosyal şovenizme çalım ya da tabutta rövaşata! – Aziz Şah

“Futbol ölüm kalım meselesi midir? Hayır, bundan çok daha önemlidir” der Bill Shankly. Taraftarlar “ölmeye gelen on ikinci oyuncu”dur.

Emperyalizm Kıbrıs’ı taksim etmeye milliyetçiliği kullanarak işçi sendikalarını ve futbol federasyonlarını bölerek başladı. Sonra belediyeler ayrıldı, en nihayetinde Kıbrıs taksim edildi. Kıbrıs’ın bölünmesi sınıfın bölünmesi ile birlikte örgütlendi: Futbol federasyonu ve işçi sendikalarının etnikleştirilmesi Kıbrıs’ta toplumun ayrıştırılması için bir zorunluluktu. Kıbrıs’ın birleştirilmesi için de bu iki odağın birleştirilmesi zaruri.

TC’nin ve onun memuru olan yerli politikacıların engellemelerine ve ürettikleri sosyal şovenist histerilere rağmen bir adım atıldı. Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) FİFA ve UEFA çatısı altında işbirliği için ortak bir metne Zürih’te imza koydular. KTFF, KOP’a üyelik için adım atarak hem Kıbrıs futbolunu birleştirmek, hem de Kıbrıslıların yeniden kardeşleşmesi ve Kıbrıs’ın birliği için bir olanağın yaratılmasına ebelik yaptı.

5 Kasım 2013 tarihi Kıbrıs tarihine geçen bir gün. Kuzey ile güney arasında kapıların açılmasının devamı olan bir adım. 5 Kasım ileriye doğru sıçrama için sunduğu olanaklar açısından önemli. Annan Planı bizi ne kadar ayrıştırdıysa, 5 Kasım da kazanımlarında ısrarcı olunduğu takdirde ters etki yapacaktır. “Futbol cephesi”nin sosyal şovenizme, ikiyüzlü liberallere ve TC müdahaleciliğine karşı savunulmasında ısrarcı olmalıyız.

Varılan antlaşmaya göre ortak komiteler oluşacak ve KTFF KOP’un üyesi olacağı için KOP’ta temsiliyet hakkı olacak. Temsiliyet dışında Türk Kıbrıslılar KOP’ta görevlendirilecekler. KOP organizasyonlarında yer alacaklar. Yani bir arada bir adada yaşama olanakları oluşacak. KOP’ta temsiliyet demek söz hakkı demektir… Bütün olarak liberal-şovenist cephenin “Herşey KOP’a tabi” sloganı bir martavaldır. Bu bir geçiş sürecidir. Ortak karar vermeyi öğrenmek zorundadır Kıbrıslılar. Yabancıların eli ve dili olmaksızın tokalaşmayı, konuşmayı ve kucaklaşmayı öğrenmek zorundayız.

KOP’a üye olmak liberal-şovenist güruhun bahsettiği gibi ne “egemenliğe” zarar verir ne birini diğerinin altına girmesi, yönetilmesi anlamına gelir. Tam da Kıbrıslıların Kıbrıs’ın fethi için harekete geçtiği anda başlar egemenlik. Egemenlik olağanüstü hâl ilan edebilmektir. KTFF başkanı Hasan Sertoğlu tam da bunu yaptı. Çürümüş bir rejim içinde kendi olağanüstü hâlini ilan etti. Liberal-şovenist güruhun homurdanması kendi denetimleri dışında bir olağanüstü hâl ilan edilmesindendir. KOP’a dönmek demek, terk ettiğimiz eve dönmektir.

Kendi ‘cumhurbaşkanlık’ döneminde futbolda birlik antlaşması için gönderilen metni tartışmasız reddeden Mehmet Ali Talat, üst perdeden KTFF’ye de talimatlar yağdırdığını söyledi: “Kendilerini iki konuda uyardım. Atacağınız her adımda Cumhurbaşkanı ile istişare içinde olun ve KOP’a üye olmayın dedim. Cumhurbaşkanı ile ne düzeyde istişare ettiklerini bilmiyorum ama KOP’a üye oldular.” CTP’nin maliye bakanı Mungan da ‘devlet bürokratı’ ağzıyla şunları söyledi: “KKTC’nin menfaatleri açısından sıkıntı varsa söz konusu anlaşma yeni baştan gözden geçirilecektir”… CTP’yi hâlâ tanımayanlar tanısın, onlar için mevzu KKTC’dir, bizim içinse Kıbrıs’ın birliği!

Kıbrıs’ı ve Kıbrıslıları bir bütün olarak kavramadan Kıbrıs üzerine konuşmaya başlamak da sosyal şovenizmin dik alasıdır, TC sömürgeciliğine hizmet eder.

(Bu yazının uzun versiyonu Afrika’nın Pazar ekinde 17 Kasım 2013 tarihinde yayınlandı. Bugün Futbol Federasyonu başkanı Sertoğlu’na karşı Ersin Tatar ne söylüyorsa, o gün Mehmet Ali Talat yani CTP, Kudret Özersay yani Toparlanıyoruz Hareketi ile Serdar Denktaş aynısını söylüyordu… KTFF’nin Kıbrıs Futbol Federasyonu yerine Türkiye Futbol Federasyonu’na üye olması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitmişlerdi… 2022’de Ersin Tatar’ın durduğu yerdeydi 2013’te Talat-Özersay-Denktaş! Hatırlatayım dedim…)

13 Ağustos 2022 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır.