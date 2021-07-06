Varlı’yı okurken, aklımdaki takıntılar – Özkan Yıkıcı

Normal koşullarda günde yaklaşık otuz makale okurum. Zaman veya anormal durumlarda bu oran düşer. Boş zamanımda ise kırka dek okunan yazı sayısına ulaşırım. Birçok görüşü yansıtan makaleleri okurum. Böylelikle değişik görüşlerin de yaklaşımlarını öğreniyorum. Birçok yazar sürekli olmadığı gibi, bazı yazarlar da mutlaka yayınlandığı anda yazısını mutlaka okumaya çalışırım. Bunlardan birisi de Bir Gün gazetesindeki İbrahim Varlıdır. Her Salı özellikle ilkler içinde okunan yazıdır…

Salı günü yine Bir Gün gazetesinin İbrahim Varlının yazıssını okudum. Önemli bilgiler içinde bazı durumları aklımı ikincil boyutla da düşündürtü. Daha doğrusu Varlı Venezuela gezisini aktarırken kulandığı bazı bilgiler, beni K. Kıbrısta yaşamam nedeniyle kıyas yapmaya taşıdı. Okurken, kaçınıllmazmış gibi de aklım babzı durumlara takılıp kıyas yaptı… Varlı kendine Venezuelaya giderken sorulan birçok soruyu anlatıyordu. Aklıma ayni derecede olan soruların neden K. Kıbrıs için olmadığı kuşkusuna takıldı. Örnek, Binalinin oğlunun Karakasa gitmesi epey konu edilirken, Türkiyedeki muhalif kesim Erkanım bu yolculuğunun sorgularken, Pekerin ayni açıklzamalarında K. kIbrısı ve direk Hali Falyalıyla da ilişkisini belirtmesine karşın, Sadece Venezuela ile kısıtlı tutuluyordu. Buda konulara somut deyil algı seçkisiyle yönlendirme olduğunun önemli acı sonucudur.

Venezuela için Varlığa sorulan soruların yanıtı, Peynir dışında hepsi K. Kıbrıs için de mevcut. Ama, nedense Venezuela önemli olurken, hem de ayni kişilerin K. Kıbrısta da yer almalarına rağmen sorguda, merakta olmaması eksikliktir. Hat da Venezuela yolculuğu iile Kıbrıstaki dağıtım bilgileri ayni videoda olmasına rağmen, sadece Karakasla kalınıyor. Bunlar, bütünsel değerlendirmenin nedenli eksik brakıldığının basit kanıtıdır. Üstelik, konuşulan uyuşturucu bölümü olması nedeniyle de dünyalaaşan piyasadaki her yerin önemi mutlaka vardır. Afkanistandaa afyon ekilmesine rağmen eroyinin ABD dek ulaşması birlikte düşünülmesi gereksinimi gibidir.

Kısaca, varlının Salı günkü makalesini okudum. Deyerlendirme yorumundan yayarlandım. Ama, konu türkiye olunca, üstelik sadece Venezuela dyeil bu genel kervan yolunda Kıbrısın da olma gerekliği oluştu. Ozaman bütünsel düşünme zorunluluğu da bana geliyor. Tek yer tercihi, ötekini gizleme demektir. Hele de emperyalist çağda yaşadığımızı mutlaka gözetmeliyiz. Tek dar bölge dyeil evrensel kapitalizmin yollarının birçok ülkeyi sarmaladığı kesindir.