24/09/2022 .YeniçağUzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 64 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 23/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,226TakipçilerTakip Et82AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin